Arjantin Devlet Başkanı hakkında soruşturma açan savcı ölü bulundu

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner hakkında suç duyurusunda bulunan savcı Alberto Nisman evinin banyosunda ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede olayın intihar olduğu ve savcının kafasına tek kurşun sıkılmış olarak ölü bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm nedenin yapılan incelemelerden sonra ortaya çıkması bekleniyor.

Mehmet Çiftçi'nin DHA'da yer alan haberine göre, savcı Alberto Nisman, Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner’in 1994 yılında başkent Buenos Aires’de 85 kişinin öldüğü bir Yahudi merkezine yapılan saldırıda parmağının olduğunu iddia ederek hakkında dava açmıştı.

51 yaşındaki Nisman’ın bir kaç saat içinde meclise giderek Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner ve ona bağlı işbirlikçileri hakkında saldırı ile ilgili olarak detaylı açıklama yapması bekleniyordu.

Muhalefet partisi milletvekillerinden Patricia Bullrich, savcının tehditler aldığını ve baş savcılıktan koruma istediğini açıkladı. Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Bullrich, bir savcının meclise açıklama yapmak üzereyken öldürülmesinin büyük bir olay olduğunu vurguladı.

Alberto Nisman Arjantin’de son bir hafta içinde siyaset hayatında en fazla konuşulan kişilerin başında geliyordu.

Nisman 85 kişinin öldüğü ve 300 kişinin yaralandığı Yahudi merkezine yapılan saldırının arkasında İran’ın olduğunu ileri sürerek bu saldırıya başta Devlet Başkanı Cristina Fernández de Kirchner olmak üzere bazı milletvekilleri, savcılar ve ona bağlı istihbarat birimlerinin destek verdiğini öne sürüyordu.

Kafasından tek kurşunla öldürülen savcı Nisman’ın elinde aynı zamanda istihbarat birimleri ile İranlı bazı yetkililer arasında yapılan telefon konuşmalarının kayıtlarının bulunduğu belirtiliyordu.