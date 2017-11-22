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Dünya

Arjantin denizaltısını aramalarda alınan sinyal umut verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – Geçen Çarşamba günü Atlantik Okyanusu’nda 44 mürettebatıyla birlikte kaybolan Arjantin’e ait denizaltıyı arama çalışmalarında yeni bir sıcaklık sinyali umut verdi

22 Kasım 2017 19:04

Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – Geçen Çarşamba günü Atlantik Okyanusu’nda 44 mürettebatıyla birlikte kaybolan Arjantin’e ait denizaltıyı arama çalışmalarında yeni bir sıcaklık sinyali umut verdi.
Kaybolmadan önce kaptanı bir sorun olduğunu ve limana döndüklerini bildiren ARA San Juan adlı denizaltındaki oksijen seviyesinin bugüne kadar yeterli olmayacağı düşünüldüğünden, mürettebata dair umutlar giderek azalıyor.
Puerto Madryn sahilinden 300 km açıkta metalik bir objeden alınan “ısı sinyali”nin ARA San Juan’dan geldiği netleştirilirse kurtarma operasyonu gerçekleştirilecek.

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