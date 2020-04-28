Arjantin'de tüm profesyonel ligler iptal edildi

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Nelson Tapia, yeni tip Koronavirüs nedeniyle ülkede profesyonel liglerin tamamının iptal edildiğini belirtirken mevcut puan durumuna göre kupalara katılacak takımların belirleneceğini açıkladı.

Bu kararı ile maksimum seviyede güvenlik önlemi aldıklarını söyleyen Tapia, ocak ayında bile olsa yeniden futbol sezonunun açılması için beklemeleri gerekiyorsa sonuna kadar bekleyeceklerini sözlerine ekledi. Tapia, üst lige yükselmelerin devam edeceğini belirtirken detay vermedi.

Arjantin’in en üst ligi Primera Division, Mart ayı başında sona ermiş ve Boca Juniors dramatik bir finalle şampiyonluğu kazanmıştı. Arjantin Futbol Federasyonu’nun iptal kararı Lig’den hemen sonra başlayan Copa de la Superliga’yı kapsıyor. Bu kupa mücadelesine Primera Division’a katılan tüm takımlar katılıyor.

Küme düşme 2 yıl süreyle askıya alındı

Boca şampiyonluğu bu karardan etkilenmezken 3 yıllık bir periyoda bakılarak karmaşık bir sistemle hesaplanan küme düşme ise 2 yıl boyunca askıya alındı.



Küme düşmenin durdurulmasına en çok sevinenlerden biri de Diego Maradona oldu. Maradona’nın başında olduğu Gimnasia da Lig’in dibine demir atan takımlardan biriydi.



Arjantin, geçtiğimiz günlerde karantina sürecini 10 Mayıs’a kadar uzattıklarını açıklamıştı. Ülkede Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 192.