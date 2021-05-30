Arjantin'de spiker Shakespeare'leri karıştırdı: "İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri; Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi"

Arjantin'de bir spiker, dünyada Koronavirüs aşısı olan ilk insanlardan biri olan ve geçen günlerde hayatını kaybeden William Shakespeare'in ölüm haberini verirken yanlışlıkla İngiliz yazar Shakespeare'le karıştırdı. Spiker "Hepinizin bildiği gibi İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri, benim için ise ustası. Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi. İngiltere'de 81 yaşında hayatını kaybetti." dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Arjantin'de Canal 26'nın haber spikeri Noelia Novillo, Koronavirüs aşısı vurulan ikinci kişi olan William Shakespeare adlı İngiliz vatandaşının ölümünü, 1600'lü yıllarda hayatını kaybeden yazar ve şair Shakespeare'in ölümü gibi duyurdu.

"Ne kadar büyük bir isim olduğu göz önüne alındığında birazdan sunacağım haber hepimizi şoke etti. William Shakespeare ve ölümünden söz ediyoruz. Nasıl ve neden öldüğüne birazdan geçeceğiz" diyerek haberi sunmaya başlayan Novillo, arkasındaki ekranda yaşlı adamın aşı vurulurkenki görüntüleri gösterilirken şöyle devam etti: "Hepinizin bildiği gibi İngiliz dilinin en önemli yazarlarından biri, benim için ise ustası. Koronavirüs aşısı olan ilk isimdi. İngiltere'de 81 yaşında hayatını kaybetti."

İsim karışıklığı yaptığı bu bültenin sosyal medyada alay konusu olması üzerine açıklama yapan Novillo, kendini kötü ifade ettiğini ve noktalama işareti sorunundan dolayı böyle bir hata yaşandığını anlattı: "Aslında bülten esnasında ağzımdan çıkan kelimelerin farkındaydım. Kendimi kötü ifade ettim. Nokta, virgül, birkaç parantez içini atladım. Çok açık yazılmamış şeyleri insanlara açıklamak istedim ama tabii ki insanlar yanlış yorumladı."

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