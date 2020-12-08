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Dünya

Arjantin'de meclise önerge verildi: Maradona'nın resmi banknota basılsın

08 Aralık 2020 19:14

Arjantin'de yeni çıkacak 1000 pesoluk banknotlarda iki hafta önce vefat eden Diego Maradona'nın resminin yer alması için meclise önerge verildi.

1986'da ülkesine Dünya Kupasını kazandıran kadronun başlıca oyuncusu Maradona, iki hafta önce, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Senatör Norma Durango, Kongre'ye sunduğu tasarıda, Maradona'nın resminin en büyük banknot olan 1000 pesoya (12 ABD Doları) basılmasını önerdi.

Tasarıda banknotta "bir yanda Maradona'nın, diğer yanda da efsane oyuncunun 22 Haziran 1986'da İngiltere'ye attığı ikinci golün yer alması" öneriliyor.

Durango "Fikir, sadece en önemli idolümüzün paramızda yer alması değil aynı zaman da ekonomik de. Turistler buraya geldiğinde, yanlarında bir 'Maradona' götürmek isteyecektir" dedi.

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