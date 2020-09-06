Arjantin'de Koronavirüs semptomları gösteren öğretmen Zoom dersi sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti

Buenos Aires'te Zoom uygulaması üzerinden ders veren Paula de Simone, ders sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Simone'nin Ağustos'tan beri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) semptomları gösterdiği öğrenildi.

Sözcü'nün aktardığı habere göre, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’teki Universidad Argentina de la Empresa’da siyaset ve uluslararası ilişkiler dersi veren 46 yaşındaki profesör Paola de Simone, Zoom uygulaması aracılığıyla sanal ders verdiği sırasında fenalaştı. Öğrencilerinin kameralarının önünde nefes nefese kalan Paola de Simone öksürük krizine girdikten sonra yaşamını yitirdi.

Ders sırasında fenalaşan akademisyenin sanal olarak yardım etmeye çalışan öğrencilerinin, “Adresinizi söyleyin size ambulans gönderelim” çağrısı karşısında, “Yapamıyorum” diyen De Simone’nın daha sonra yere düştüğü kaydedildi.

Sık sık öksürük nöbeti geçiren De Simone’nin bir doktorla evli olduğunu yazan yerel basın, profesörün eşinin pandemi dolayısıyla çok yoğun çalıştığından yakındığını yazdı. Gazete, ismi açıklanmayan doktorun, eşinin cesedini eve gelince bulduğunu da aktardı.