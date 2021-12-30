Arjantin'de 42 bin 32 vakayla "en yüksek" günlük Covid-19 vakasına ulaşıldı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de, bir günde 42 bin 32 vakanın görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana 24 saatte görülen en yüksek yeni vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte virüs sebebiyle 26 kişi hayatını kaybetti ve 42 bin 32 yeni vaka tespit edildi.

Son bir haftada yeni vakalarda ciddi artışın görüldüğü Arjantin'de Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 117 bin 111'e, toplam vaka sayısı 5 milyon 556 bin 239'a ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 5 milyon 283 bin 910 olarak açıklandı.

Nüfusu 45 milyonu aşan Arjantin'de toplamda 75 milyon 644 bin 669 doz Covid-19 aşısı uygulandı. Bunlardan 38 milyonuna bir doz, 32,5 milyonuna 2 doz ve 5 milyonuna da 3. doz aşı uygulandı.

Arjantin'de önceki en yüksek vaka sayısı mayıs ayının ortalarında 41 bin 80 olarak duyurulmuştu.

Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, basına yaptığı açıklamada, son bir haftada artan vakalara ilişkin Arjantin'in salgında 3. dalga ile karşı karşıya olduğunu ancak bunun daha fazla ölüme ve hastanede tedaviye yol açmadığını söyledi.

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı aşı takvimini tamamlamış kişiler için Covid-19 bulaşması ve yakın temaslı olmaları durumunda uygulayacakları karantina sayısını düşürdü.

Buna göre, iki doz aşı olmuş kişiler Covid-19'a yakalanmaları durumunda 7 gün karantinada kalacak, aşı olmamış veya aşı takvimini tamamlamamış kişiler daha önce olduğu gibi 10 gün karantinada bulunacak.