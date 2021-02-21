Arjantin'da çevresine aşı önceliği sağlayan Sağlık Bakanı istifa etti

Arjantin’de Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia'nın Sağlık Bakanlığı binasında arkadaşlarına ve yetkililere öncelik tanıyarak aşı olmalarını sağladığı ortaya çıktı. Skandalın ardından istifa eden Garcia'nın yerine Carla Vizzotti getirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Arjantin'da aşılamalar hükûmet tarafından belirlenen plan üzerinden yürütülürken, gazeteci Horacio Verbitsky’in Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia ile doğrudan görüştükten sonra randevu almadan Covid-19 aşısı olduğunu itiraf etmesi ülke gündemine oturdu.

İktidara yakın kişilerin aşı sırası gelmemesine rağmen aşı olduğu ve istifa eden Garcia’nın Sağlık Bakanlığı binasında arkadaşlarına ve yetkililere öncelik tanıyarak aşı olmalarını sağladığı ortaya çıktı.

İtirafın ardından eleştiri oklarının hedefi olan Garcia görevinden istifa etti. İstifa kararının ardından yeni Sağlık Bakanı Carla Vizzotti, Arjantin'in yeni Sağlık Bakanı olarak atandı.