Arjantin 9. kez iflas etti

Arjantin'in borç aldığı ABD merkezli fonlar faiz ödemelerinin 2023 yılına kadar ertelenmesini kabul etmedi. Kreditörleriyle 65 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için anlaşamayan Arjantin'in dokuzuncu kez iflas etmesi bekleniyor.



Arjantin 65 milyar dolarlık dış borcu için kreditörleriyle anlaşma sağlayamadı. Anlaşma için geçerli süre dün gece 00.00 itibariyle sona erdi.



Financial Times'ta yer alan habere göre; Arjantin'in borç yapılandırma teklifinin kredi veren çok az kurum tarafından gözden geçirildiği, hükümetin bu yüzden kabul edilmeyen teklifi resmi olarak bile duyurmadığı ifade ediliyor.



Arjantin Ekonomi Bakanlığı görevini yürüten Martin Guzman diyaloğa açık olduklarını söyledi. Guzman, "Kredi verenlerimizin diyalogdan yana olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

Borç yapılandırması için yeni teklif

Arjantin'e borç veren yatırımcılardan biri hükümetin borç yapılandırma planına karşı kreditörlerin yeni bir planı daha olduğunu söylüyor.



Arjantin'e borç veren kurumlar arasında bulunan BlackRock, Fidelity T. Rowe Price, GMO ve VR Capital gibi grupların ülkenin borç yapılandırma teklifini reddettiği belirtiliyor. Arjantin'de bu kadar ABD ilişkili grubun borç veren olarak bulunması ülke siyasetine Amerikan etkisi hakkında da ipuçları veriyor.

2001 krizi gibi olabilir

Arjantin borçlarını ödeyemezse 2001 yılında yaşadığının benzeri bir kriz yaşayabilir. Ülkede marketlerin yağmalanmasına varan büyük ekonomik sıkıntıların görüldüğü 2001 yılı sonrası Arjantin'e 10 yıla varan bir süre kimse dövizle borç vermeye yanaşmamıştı.



Bugün hükümetin nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin bir plan duyurulması bekleniyor.