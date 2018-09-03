T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Arjantin "kemer sıkma" çerçevesinde bakan sayısını azaltacak

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Arjantin Pesosu'ndaki değer kaybının önüne geçmek için bütçe açığını azaltma çabaları çerçevesinde, bakan sayısını azaltmayı planlıyor

03 Eylül 2018 11:46

İstanbul, 3 Eylül (DHA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Arjantin Pesosu\'ndaki değer kaybının önüne geçmek için bütçe açığını azaltma çabaları çerçevesinde, bakan sayısını azaltmayı planlıyor.
La Nacion gazetesinin haberine göre 13 bakanlık kapatılacak ya da birleştirilecek. Clarin gazetesine göre de, bu sayı 10 olacak.
Hazine Bakanı Micolas Dijocne\'nin kemer sıkma politikası çerçevesinde bir dizi ekonomik tedbiri bugün açıklaması bekleniyor.
Arjantinli yetkililer ile Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti de Salı günü bir araya gelecekler.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eylül DHAArjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri Arjantin PesosuLa NacionClarinHazine Bakanı Micolas DijocneArjantinliUluslararası Para Fonu IMFSalı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24