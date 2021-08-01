Arizona'da bir arı sürüsü tarafından "yüzlerce kez" sokulan adam hayatını kaybetti

ABD’nin Arizona eyaletinde bir arı süresi tarafından “yüzlerce defa” sokulan bir adam hayatını kaybederken iki kişinin de hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Arizona’nın Tucson şehri yakınlarında yetkililer en az altı kişinin bir arı sürüsü tarafından çok defa sokulduğunu açıkladı.

Yangın Departmanı tarafından yapılan açıklamada üç kişinin “yüzlerce defa sokulduğu” belirtildi. Bir adam hayatını kaybetti.

Arizona’da arı sürüleri zaman zaman tehlikeye neden olabiliyor. 2015 yılında bir adam yaklaşık 1000 defa sokulduktan sonra tedavi altına alınarak kurtulmuştu.

Carl Hayden Arı Araştırma Merkezi’nin aktardığı habere göre, Arizona’daki sürülerin çoğu Afrika bal arılarından oluşuyor. Bu türlerin ölümcül olabileceği belirtiliyor. Merkez, arı sürülerinin genelde yuvaları rahatsız edildiğinde saldırdığını belirtti.