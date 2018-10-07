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Arızalı aracını iterken otomobilin çarptığı sürücü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde arızalanan aracını iterken, otomobilin çarptığı Ahmet Ö

07 Ekim 2018 11:15

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde arızalanan aracını iterken, otomobilin çarptığı Ahmet Ö. (31), ağır yaralandı.
​Bursa’dan İnegöl ilçesi yönüne giden Ahmet Ö. (31) yönetimindeki 26 TA 872 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi\'nde arıza yaptı. Ahmet Ö. inip, bir eli direksiyonda aracını itmeye başladı. Bu sırada aynı yöne giden Uğur T. (35) yönetimindeki 16 BIC 34 plakalı otomobil, Ahmet Ö.\'ye (31) çarptı. Ahmet Ö. ağır yaralandı. Bacakları kırılan Ahmet Ö., çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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