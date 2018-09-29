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Arızalanan uçak, tarlaya zorunlu iniş yaptı (3)

FİLTRESİ TEMİZLENDİ Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi'ndeki tarlaya zorunlu iniş yapan C-15-M Cesna tipi iki kişilik keşif uçağının bağlı bulunduğu şirketin genel müdürü Sevil Özkasap olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Eğitilmiş olan pilo

29 Eylül 2018 18:22

FİLTRESİ TEMİZLENDİ
Manisa\'nın Kula ilçesine bağlı Bayramşah Mahallesi\'ndeki tarlaya zorunlu iniş yapan C-15-M Cesna tipi iki kişilik keşif uçağının bağlı bulunduğu şirketin genel müdürü Sevil Özkasap olayla ilgili yaptığı açıklamada, \"Eğitilmiş olan pilotların uçuş saatlerini tamamlaması için uzun süre uçmaları gerekiyordu. Öğrenci eğitimini tamamlamak için çalışıyordu. Öğretmen pilotla birlikte uçuyorlardı. Motordan değişik ses alınca beni aradılar ben de hemen güvenli alana inmelerini söyledim. Onlar da emniyetli şekilde inişlerini yaptılar. Bölgeye giden teknisyen uçağın bakımlarını yaptı. Motorun filtresi temizlendi. Uçak Samsun\'a gitmek üzere tekrar havalandı\" dedi.

İZMİR (DHA)

 

 

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