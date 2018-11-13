Arıza nedeniyle yapılamayan metro seferleri yeniden başladı

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) YENİKAPI-Havalimanı metro hattındaki Otogar istasyonunda tellerde meydana gelen teknik arızadan dolayı yapılamayan Kocatepe-Merter ile Yenikapı-Kirazlı seferleri yeniden yapılmaya başlandı. Arızanın giderilmesinin ardından başlayan seferlerle ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Metro İstanbul\'un sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, \"M1A Yenikapı-Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı Hattında seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlamıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür diler, anlayışınız ıçin teşekkür ederiz\" denildi.