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Arıza için çıktığı direkte akıma kapılıp öldü

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde kopan elektrik tellerini onarmak için çıktığı direkte akıma kapılan Yasin Şeker (35), hayatını kaybetti

12 Mayıs 2018 15:05

HARRAN (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Harran ilçesinde kopan elektrik tellerini onarmak için çıktığı direkte akıma kapılan Yasin Şeker (35), hayatını kaybetti.
Olay, ilçenin kırsal Büyük Tokaç Mahallesi\'nde meydana geldi. Kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle mahalleye elektrik veren nakil hattı telleri koptu. Arızayı gidermek için direğe çıkan mahalle sakinlerinden Yasin Şeker, akıma kapılıp düştü. Ağır yaralanan Yasin Şeker, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesi\'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Şeker\'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. 

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