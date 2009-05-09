Arıtman'dan Arınç'a sert tepki

CHP’li Arıtman, Bülent Arınç için “Anlaşılan Arınç 5 yıl önce yetmiş milyonun önünde benden aldığı acı biberlerin acısını hala unutamamış” dedi.





CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın kendisiyle ilgili söylediği “çarşaflıya rozet taktığı” şeklindeki sözlerine sert tepki gösterdi. Arıtman “Anlaşılan Arınç 5 yıl önce yetmiş milyonun önünde benden aldığı acı biberlerin acısını hala unutamamış” dedi.



Arıtman yaptığı yazılı açıklamada, Arınç’ın ‘çarşaflıya rozet taktığı’ yönündeki beyanının doğru olmadığını söyledi. Binlerce kadına rozet taktığını ancak içlerinde hiç çarşaflı olmadığını söyleyen Arıtman, şunları kaydetti:



“Ben İzmir Milletvekiliyim. Çarşaf benim memleketimde kullanılan bir giysi değildir. Ama bir törende önüme rozet taktırmak için çarşaflı bir kadın gelseydi onu refüze edemezdim, incitemezdim, dışlayamazdım. Ben üzüntüden kahrolurdum ama o kadını asla üzmezdim. Zaten bizim mücadelemiz çağdışı kıyafetleri giymek zorunda bırakılmış kadınlarla değil kadınlar üzerinden siyaset yapan, onları baskılayan, kapatan, ikincilleştiren, çağdışı kafaya sahip erkeklerle. Kadınlar bu kafa nedeniyle zaten mağdur ve mazlum. Biz asla mağduru suçlamayız, bilakis ona sahip çıkarız, kucaklarız. Sorun kendisi çağdaş kıyafetler içinde olan ama kafasının içi örtülü, kadını çağdışı, yaşam dışı bırakmak isteyen, dini, kadını siyasete alet eden, dine de kadına da saygısı olmayan erkeklerdir. Onlar kadını ikinci sınıf yapmak istiyorlar, biz eşit insan yapma mücadelesini veriyoruz ve bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Kadınlarımızı o çağdaş giyimli ama çağdışı kafalı erkeklerin mezaliminden kurtaracağız. Kadınlarımızın Atatürk’ün hedeflediği, amaçladığı gibi erkeğiyle eşit birey olarak yaşamın her alanında var olmasını sağlayacağız. Türkiye’nin aydınlanması, çağdaşlaşması ve sürdürülebilir kalkınması ancak ve ancak özgür birey olan kadınlarla sağlanabilir.“



Kadınların AKP iktidarında her konuda geriye götürüldüğünü, tüm uluslar arası raporlarda Türk kadınının Suudi Arabistan, Yemen gibi ülkelerde birlikte yer aldığını belirten Arıtman “İşte gerçek kıyamet budur. Ve bunu yaratanlar iktidardadır. Türkiye bu kâbustan, bu karanlıktan, bu karanlık kafalılardan kurtulacaktır. “dedi.

