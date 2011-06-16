Arıtman: Kurultay vizesi olmadan Anayasa için tavır belirlenemez.





T24/ Ankara



Seçim sonuçlarından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan ilk isimlerden Canan Arıtman, “Yeni CHP söylemi kurultay onayı almadan olmadan Anayasa için tavır belirlenemez. Anayasa’dan ‘Türklük’ sözcüğü çıksın diyemez. Yeni CHP söylemi ile anayasa değişikliği eyleme dönüştürülemez”.





PARTİNİN KANTARINDAN ÇIKSIN



Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na,“Partinin kantarından çıksın” göndermesinde bulunan Arıtman,“Yeni CHP söylemi, partinin kırmızı çizgilerini ortadan kaldırıyor. Bu söylemin başarılı olup olmadığına kurultay karar versin. Böyle bir kurultay yapılmadan CHP anayasa çalışmaları yapamaz”.





HATA PAYI YÜZDE 14



12 Haziran seçim sonuçlarında başarısızlık oranının söylenenlerin aksine yüzde 14 olduğuna dikkat çeken Arıtman, “Yerel seçim sonuçları, referandumu da sayarsak hata payının yüzde 14 olduğu ortaya çıkar. Deniz Bey, partiyi bıraktığında oylar yüksekti. Araştırma şirketlerinden biri yüzde 28.7, diğeri ise yüzde 29 olarak söyledi. Kılıçdaroğlu geldiğinde bu oran yüzde 33’e yükseldi. Şimdiki tabloda Baykal’ın bıraktığının da gerisinde kalındı. Önemli bir oy kaybı var”.





YEREL SEÇİMDE 7 PUAN DA GİDER



“Bu gidişle yerel seçimlerde 7 puan da gider” diyen Arıtman,yüzde 40’lık bir oy ve iktidar vaatlerini yerine getiremediğini söylediği genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimli kurultay toplamasına yönelik talepleri yineledi.



“Sözünü tutan lider konumunda olmalı” diyen Arıtman, “CHP örgütü, parti programının ve tüzüğünün dışında olan bu söylemi onaylayıp onayladığını göstermeli. Bunlar olmadan anayasa değişikliği, yeni parti söylemiyle eyleme dönüştürülemez”.





MİNDERDEN KAÇMA



Genel başkana ‘minderden kaçma. Kurultayı topla’ çağrısı yapan Arıtman,



“Atatürk’ün koltuğunda oturduğunu unutmamalı. Seçimli kurultayı toplamalı. Bundan kaçıyorsa, en azından kurultay yeni PM için toplansın. PM, parti politikalarını belirlesin”.