T24 LogoT24 Logo
Politika

Arıtman: Kurultay vizesi olmadan Anayasa için tavır belirlenemez.

Seçim sonuçlarından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan ilk isimlerden Canan Arıtman

16 Haziran 2011 03:00



T24/ Ankara 

Seçim sonuçlarından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapan ilk isimlerden Canan Arıtman, “Yeni CHP söylemi kurultay onayı almadan olmadan Anayasa için tavır belirlenemez. Anayasa’dan ‘Türklük’ sözcüğü çıksın diyemez. Yeni CHP söylemi ile anayasa değişikliği eyleme dönüştürülemez”. 


PARTİNİN KANTARINDAN ÇIKSIN  

Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na,“Partinin kantarından çıksın” göndermesinde bulunan Arıtman,“Yeni CHP söylemi, partinin kırmızı çizgilerini ortadan kaldırıyor. Bu söylemin başarılı olup olmadığına kurultay karar versin. Böyle bir kurultay yapılmadan CHP anayasa çalışmaları yapamaz”. 


HATA PAYI YÜZDE 14 

12 Haziran seçim sonuçlarında başarısızlık oranının söylenenlerin aksine   yüzde 14 olduğuna dikkat çeken Arıtman, “Yerel seçim sonuçları, referandumu da sayarsak hata payının yüzde 14 olduğu ortaya çıkar. Deniz Bey, partiyi bıraktığında oylar yüksekti. Araştırma şirketlerinden biri yüzde 28.7, diğeri ise yüzde 29 olarak söyledi. Kılıçdaroğlu geldiğinde bu oran yüzde 33’e yükseldi. Şimdiki tabloda Baykal’ın bıraktığının da gerisinde kalındı. Önemli bir oy kaybı var”. 


YEREL SEÇİMDE 7 PUAN DA GİDER   

“Bu gidişle yerel seçimlerde 7 puan da gider” diyen Arıtman,yüzde 40’lık bir oy ve iktidar vaatlerini yerine getiremediğini söylediği genel başkan  Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimli kurultay toplamasına yönelik talepleri yineledi. 

“Sözünü tutan lider konumunda olmalı” diyen Arıtman, “CHP örgütü, parti programının ve tüzüğünün dışında olan bu söylemi onaylayıp onayladığını göstermeli. Bunlar olmadan anayasa değişikliği, yeni parti söylemiyle eyleme dönüştürülemez”. 


MİNDERDEN KAÇMA 

Genel başkana  ‘minderden kaçma. Kurultayı topla’  çağrısı yapan Arıtman, 

“Atatürk’ün koltuğunda oturduğunu unutmamalı. Seçimli kurultayı toplamalı. Bundan kaçıyorsa, en azından kurultay yeni PM için toplansın. PM,  parti politikalarını belirlesin”.







ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24