Arıtman: Kılıçdaroğlu beni ikinci kez yaraladı

CHP eski İzmir milletvekili Canan Arıtman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesinde yayınlanan röportajına tepki gösterdi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’a yakınlığı ile bilinen, bu dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olan Arıtman, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etnik kökeniyle ilgili soru soran gazeteciye, Kılıçdaroğlu’nun "Arıtman artık CHP’de milletvekili değil" demesini eleştirdi. Arıtman, Kılıçdaroğlu’na tepkisini yazdığı mektupta şu sözlerle dile getirdi:

'CHP ve İzmir denince akla gelen ilk isim benim'

"Röportajda, gazetecinin size 'CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 2008 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün etnik kökeninin araştırılması ve annesinin Ermeni kökenli olduğunu öne sürerek bu konunun aydınlanması konusunda DNA testi uygulanmasını talep etti' sorusunu sorması ve buna cevaben sizin de 'Canan Arıtman artık CHP'de milletvekili değil' demeniz sebebi ile o dönemle ilgili yanlış ve eksik bilgileri düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Sayın Genel Başkan, Atatürk ilkeleri olan CHP ilkelerine yürekten bağlı olduğum ve onur duyarak 2 dönem parlamentoda milletvekilliği ve dört dönem PM üyeliği görevini yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi’nin, halen üyesiyim ve bildiğiniz gibi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayıyım. CHP ve CHP'lilerle ilişkim güçlü bir şekilde devam etmektedir. CHP ve İzmir denilince akla gelen ilk ismin Canan Arıtman olduğunuzu bildiğinizden eminim. Beni, Atatürkçülükten ve CHP'li olmaktan hiç kimse alıkoyamaz. Hem partimizin geçmişi ile ilgili bir yanlış algıyı, göreviniz gereği düzeltmek yerine redd-i miras anlayışı ile kabul etmeniz, hem de şahsımla ilgili 'O eski milletvekili' diyerek gazetecinin şahsıma yönelttiği ağır hakaretleri sanki CHP ile ilgili bir bağım yokmuş gibi savuşturmanız beni ikinci kez yaralamıştır."

'Irkçılık yapmadım'

Arıtman, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi iken nöroloji dersine giren Prof. Dr. Ahmet Satoğlu’nun Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün dayısı olduğunu, annesinin yani Sayın Gül'ün anneannesinin Ermeni olduğunu, techir çocuğu olduğunu anlattığını öne sürdü. Arıtman, şöyle devam etti:

"Tıp Fakültesi’nden beri bildiğim bu bilgiyi 24 yıllık siyasi hayatımda hiç kullanmadım. Çünkü kimsenin etnik kökeni beni ilgilendirmez. Herkesin etnik kökenine saygı duyarım. 2007 genel seçimlerinde AKP İzmir'de bile 'Dindar, Müslüman cumhurbaşkanı seçeceğiz' diye propaganda yaparken bile kamuoyuna Abdullah Gül'ün etnik kimliğini açıklamadım. Herşeyden önce bir hekimim. İnsanı sadece insan olarak gören, cinsiyetini bile görmezden gelme konusunda eğitilmiş ve bunu yaşam biçimi olarak benimsemiş bir birey olarak da etnik kimlikleri önemsemem. Beni tanıyanlar, partililerim, görev yaptığım süre içinde diğer CHPliler gibi etnik ayrımcılık, ırkçılık yapmadığımı gayet iyi bilir. Benim itirazım Abdullah Gül'ün etnik kökenine değildir. Etnik kökeni sebebi ile Cumhurbaşkanlığı makamında tarafsız kalması gereken bir konuda tarafsızlık ilkesini çiğnemiş olmasınadır."