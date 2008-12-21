Arıtman: Karşılaşsam Gül’e pabuç fırlatırdım

Cumhurbaşkanı’nın annesinin Ermeni kökenli olduğunu öne süren CHP'li Canan Arıtman, ABD Başkanı Bush’a yapılan eylemin benzerini içinden geçirdiğini söyledi



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün annesinin Ermeni kökenli olduğunu öne sürerek şimşekleri üzerine çeken CHP’li Canan Arıtman, ABD Başkanı Bush'a Iraklı gazetecinin pabuç fırlatmasına benzer eylemi içinden geçirdiğini belirterek, "Görebilseydim Cumhurbaşkanı'na pabuç fırlatırdım. Göremedik fırlatamadık. İçimden bu gelmedi değil. Pabuç fırlatır, bu konuda dikkatini çekerdim" dedi.



Milliyet'e konuşan Arıtman, Gül'ün kardeşi Mehmet Mecit Gül'ün, "Gül ve Satoğlu aileleri adına hukuki işlem başlatılacak" açıklamasına tepki gösterdi. Arıtman, "Dava açmalarını tavsiye etmem. Mahçup olurlar. Açacakları davanın hukuki temeli olamaz. Ben de karşı dava açarım. Benimkinin hukuk temeli olur. O da Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'de etnik çatışmaya neden olacak olaylara verdiği destek ve Türkiye Cumhuriyeti devletini koruma, kollama görevini yerine getirmemesidir" dedi.



'Halk beni anladı'



Arıtman, kimsenin etnik kökenine karşı en ufak hakaret gütmediğini savunurken, "Halk beni anladı da basın niye anlamıyor, o noktaya saptırıyor merak ediyorum. Bu bilgilere sahip insan olarak 'dindar cumhurbaşkanı seçeceğiz' kampanyası yapılırken bile bu bilgiyi kullanmamış bir insanım. Herkes bunu takdir etmeli" diye konuştu.



Arıtman, "Başbakan'ın gösterdiği dik duruşu, Cumhurbaşkanı neden gösteremiyor? Göstermemesi yanlış olur. Bu ülkenin geleceğine benzin dökmek olur. Nasıl olur bir cumhurbaşkanı devletinin milletinin hakkını, hukukunu, onurunu korumaz?" ifadesini kullandı.



Uluslararası arenada Türkiye'nin, soykırım iddialarını kabul ettiği yönünde iklim oluştuğunu, Azerbaycan Dostluk Grubu'ndan bir vekilin kendisini arayıp Ermenistan'da Gül'ün kahraman ilan edildiğini söylediğini iddia eden Arıtman, "Ermeni aydınlar, web sitelerinde Gül'e teşekkür mektubu yayımlamış. Azerbaycanlı vekil tercüme edip gönderecek. Gül'e 'Size teşekkür ediyoruz. Ermeni soykırımını tanıyan ilk cumhurbaşkanı olarak tarihe geçtiniz, teşekkür ediyoruz' diyorlar" dedi.



Arıtman, şunları söyledi: "Birlikte yaşamaya zarar verecek girişimlere Cumhurbaşkanı'nın karşı durması gerekir. Kimse birliğimize kibrit çakmasın. 'Demokrasi var' özrü kabul edilir gibi değil. İzin verilmeyen 1 Mayıs kutlamalarında yere düşmüş kadınlar tekmelenirken Cumhurbaşkanı demokrasi ve özgürlüğü niye hatırlamıyor da, 'Soykırım işledi bu millet, özür diliyoruz' diyenleri destekliyor?"



‘İç diyaspora var’



Arıtman kendi soyağacını çıkarma gereği duymadığını belirtirken, “Ben Ermeni kökenli olmakla ilgili değilim. Herkesin kökeninde, her kimlik olabilir. Ancak içimizdeki diyaspora beni susturmaya çalışıyor. Türkiye’de bir iç diyaspora var. Bu iç diyaspora genel merkezi sıkıştırıyor” dedi.



'Bedelini öderim'



Arıtman, CHP yönetiminden yapılan uyarı konusunda da, "Partimin utanç duyacağı bir şeyi yapmadım. Kafatasçılık yapmadım. Bir bedel ödenecekse ödemeye hazırım" diye konuştu.

