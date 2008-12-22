Arıtman: Açıklasın demedim

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 'Cumhurbaşkanı'ndan etnik kimliğini açıklamasını istemedim" dedi.





CHP'li Arıtman, Çankaya'dan yapılan açıklamayla ilgili olarak, şunları söyledi:

"Etnik kökenler, onur duyulması gereken bir özelliktir. Kamu görevinde bulunan kişiler, etnik hiçbir kimliği görme ve kayırma hakkına sahip değildir. Bu devlet üzerinde oynanan oyunların yaşama geçmesini sağlayacak destekleriniz oluyorsa, bu söylenir. Ben Cumhurbaşkanı’ndan etnik kimliğini açıklamasını istemedim. Ben Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve milletini koruma, kollama görevini yerine getirmesini istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ettim."

