T24 LogoT24 Logo
Politika

Arıtman: Açıklasın demedim

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, "Cumhurbaşkanı'ndan etnik kimliğini açıklamasını istemedim" dedi.

22 Aralık 2008 02:00

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, 'Cumhurbaşkanı'ndan etnik kimliğini açıklamasını istemedim" dedi.


CHP'li Arıtman, Çankaya'dan yapılan açıklamayla ilgili olarak, şunları söyledi:
"Etnik kökenler, onur duyulması gereken bir özelliktir. Kamu görevinde bulunan kişiler, etnik hiçbir kimliği görme ve kayırma hakkına sahip değildir. Bu devlet üzerinde oynanan oyunların yaşama geçmesini sağlayacak destekleriniz oluyorsa, bu söylenir. Ben Cumhurbaşkanı’ndan etnik kimliğini açıklamasını istemedim. Ben Cumhurbaşkanı’ndan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve milletini koruma, kollama görevini yerine getirmesini istiyorum. Ben Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ettim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24