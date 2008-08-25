'Arıtmaları gizlice kapatıyorlar'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kağıthane Deresi'nde balık ölümlerine ilişkin, "bazı noktalarda arıtmaların gizli olarak devre dışı bırakıldığını" söyledi.

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi'nde "Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Dağıtılması Töreni"ne katılan Topbaş, Kağıthane Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin bir soru üzerine, konuyla ilgili araştırma ve çalışmaların yapıldığını belirtti.

Topbaş, "Maalesef bazı noktalarda halen gizli olarak arıtmalarını devre dışı bırakarak, bir maliyeti var diye birtakım deşarjlar yapıyorlar. Bu bir çevre kirliliği ve bunun faturasının da ne kadar ağır olduğu, su sıkıntılarıyla başlıyor, görüyorsunuz. Günübirlik ticari menfaat doğada

çok şeyleri yok ediyor" dedi.