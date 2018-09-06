Arıtma tesisiyle Van Gölü kirlilikten kurtulacak

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce 87 milyon TL\'ye ihalesi yapılan ve Van Gölü\'nün geleceği açısından büyük bir öneme sahip olan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin yapımı devam ediyor. Yer etütleri, çevre duvarı ve sondaj çalışmaları tamamlanan inşaat alanında, kazı işlemlerine de başlandı.

Van Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) tarafından yapılan Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat çalışmaları devam ederken, Van Gölü için hayati önem taşıyan projeyi çevreci kuruluşlarda yakından takip ediyor. Yer etütleri, çevre duvarı ve sondaj çalışmaları tamamlanan inşaat alanında, kazı işlemlerine de başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ile Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş, yetkililerden bilgi aldı.

\'VAN GÖLÜ TÜRKEYE\'NİN DEĞERİDİR\'

Arıtma tesisi projesinin tamamlanmasıyla teknoloji ve kapasite olarak Türkiye\'nin en büyük, en ileri arıtma tesisinin kurulacağını söyleyen VASKİ Genel Müdürü Ali Teketaş, \"Van Gölü\'nün kurtarılması için gövdemizi taşın altına koyduk. Halkın parasını halka hizmet için harcıyoruz. VASKİ\'ye bırakılan 335 milyonluk borca rağmen bunu yapıyoruz. Hem bu projeleri yapıyoruz hem de onların bıraktığı borçları ödüyoruz. Van gölü, Van\'ın ve Türkiye\'nin en büyük değeridir. Biz bu değere kıymet veriyoruz ve Van için çalışıyoruz\" dedi.

\'TESİS VAN GÖLÜ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR\'

Van Gölü ve İnce Kefali balığının geleceğinin yeni kurulacak olan arıtma tesisine bağlı olduğunu söyleyen Doğa Gözcüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bitiktaş ise, şu anda Van Gölü çok kirliymiş gibi bir algı yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Bitiktaş, \"Bizim dernek olarak en büyük amacımız Van Gölünü ve endemik bir tür olan İnci Kefalinin neslini korumak. Bunun içinde dernek olarak çalışıyoruz. Kirlilik olarak takiplerimiz sürekli devam ediyor. Şuanda Van gölü çok kirli değil yalnız kamuoyunda Van Gölünün çok kirli olduğu farklı şekillerde yansıtılarak gündeme taşınıyor. Van Gölü Türkiye\'nin en temiz göllerinden biri. Fakat kirlenmeyecek her zaman temiz kalacak anlamına da gelmiyor. İşte bu noktada arıtma tesisi Van Gölü için hayati önem taşıyor. Şu anda kullanımda olan arıtma tesisi ne yazık ki çalışmıyor. Yeni yapılmaya başlanan arıtma tesisinin bir an önce faaliyete geçip tam kapasiteyle çalışması gerekiyor. Biz bu adımı destekliyoruz. Van Gölünün korunması için atılan önemli bir adım olarak görüyoruz. Yine bununla beraber çevre il ve ilçelerdeki arıtma tesislerinin de faaliyete geçmesi gerekiyor\" dedi.



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