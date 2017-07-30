Arıtma tesisi için ağaçların kesilmesine köylülerden tepki; mahkemeye başvurdular

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Akgedik köyü girişine, TOKİ konutları için arıtma tesisi inşa etmek amacıyla alandaki 10 yıllık çam ağaçları belediye ekipleri tarafından köklerinden sökülmek istendi. Ağaçların sökülmesine karşı çıkan kadınlar kepçelerin ve ağaçların önüne oturarak, ekipleri engellemeye çalıştı.

Dihaber'de yer alan habere göre bölgeyi kuşatma altına alan Jandarma ve polis, köylüleri gözaltına alarak ağaç sökümünün tamamlanmasına yardımcı oldu. Ağaçların sökülmesinin önüne geçemeyen köylüler, şimdi de tesisin yapılmasını engellemek amacıyla Manisa İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

Kepçelerin faaliyetlerini sürdürdüğü alanda nöbet tutmaya devam eden köylülere kadınlar öncülük ediyor. İlk kez böyle bir direniş gerçekleştirdiklerini anlatan köylüler, yaşanan soruna çözüm bulmak amacıyla sık sık bir araya gelerek fikir alışverişi yapıyor.

"Arıtma tesisi her yeri kirletecek"

Kazı başlamadan önce kepçelerin geçtiğini görünce durumu muhtara telefonla anlatan Emine Baykıran, ağaçlar sökülmeye başlayınca köylülere haber verdiğini söyledi.

Çam ağaçlarının köklerinden söküldüğünü duyan mahallelinin alana akın ettiğini dile getiren Baykıran, kadınlarla birlikte kazı yapan kepçenin etrafına sıralandıklarını ve direnerek ağaçların sökülmesini durduklarını belirtti.

Köylerinde arıtma tesisi yapılmasını istemediklerini vurgulayan Baykıran, “O çamları 10 yıl önce kendi ellerimizle diktik. Tesisten çıkacak atıklar köydeki dereyi kirletecek. O derede köylüler yüzüyor. Kokusundan rahatsız olacağız. Daha sonra her yere koku sinecek. İki gün direndik hakkından geldik ertesi günü de hemen avukatla mahkemeye başvuru yaptık” dedi.

"Polisler bizi savurarak alandan çıkarttı"

Polislerin kendilerini savurarak alandan dışarı çıkardığını da sözlerine ekleyen Baykıran, “Koyun sürüsü gibi bizi çıkardılar. Bize, 'Her şey bitti kazıyı durduramayız, elimizde belgeler var' dediler. Bir buçuk ay önce gelmişlerdi. O zamanda 10 tane çam ağacımızı köklediler. Muhtar engel oldu köklemeyi bıraktılar. Engel olmasaydı o zaman kökleme olacaktı” diye konuştu. Açtıkları davanın takipçisi olacaklarını söyleyen Baykıran, sonuç ne olursa olsun direneceklerini dile getirdi.

"İstemediğimizi anlattık ama dinlemediler"

Bahçesinde meyve topladığı esnada ağaçların köklendiğini duyunca alana gidenlerden Nazlı Bilgin ise jandarma ve polise bu tesisin kurulmasını istemediklerini anlatmaya çalıştıklarını ancak onların dinlemediğini söyledi.

Bunun karşısında alanda nöbet tutmaya başladıklarını belirten Bilgin, “Akşama kadar direndik. Ertesi günü yine izin vermedik. Yine akşama doğru hepimizi alandan çıkardılar. O gün kadınlarla birlikte mahallemizde istemediğimiz bir duruma karşı mücadele ettik. Kendi haklarımızı savunduk mahkeme kararını bekleyeceğiz” dedi.