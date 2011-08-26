-Arınç: Türkiye mazlum insana yardımcı oluyor ANKARA (A.A) - 25.08.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye, bütün dünyada hem mazlum ve masum insanlara yardımcı oluyor; hem de büyük felaketler karşısında, elinden gelen gayreti hemen ilk anda herkesten daha önce başarıyla götürüyor ve takdim ediyor'' dedi. Arınç, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) tarafından medya kuruluşlarının temsilcileri, yabancı misyonların ve kamu kurumlarının basın görevlileri ile basın mensuplarına verilen iftarda, Ramazan ayının mukaddes bir ay olduğunu, Ramazan'a farklı inanç mensuplarının da saygı gösterdiğini belirtti Somali'de yaşanan kıtlığa değinen Arınç, ''İnancı ne olursa olsun sadece Müslümanlık açısından değil Türkiye, bütün dünyada hem mazlum ve masum insanlara yardımcı oluyor; hem de büyük felaketler karşısında, bu kıtlık, tsunami, zelzele, deprem olabilir, elinden gelen gayreti hemen ilk anda herkesten daha önce başarıyla götürüyor ve takdim ediyor'' diye konuştu. Somali'nin güvenlik açısından çok riskli bir ülke olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: ''(Mogadişu Havaalanı'na uçak inebilir mi, acaba içerideki birbiriyle çatışan gruplar havaalanını kapatabilirler mi, hastalık olabilir mi, acaba oradaki insanlara ulaşılabilir mi?) diye pek çok endişe vardı. Ama Sayın Başbakanımız, bunların hiçbirini dinlemedi. Eşini, çocuklarını ve Türkiye'den hem büyük bir medya, hem de büyük bir yardımsever kitlesiyle Somali'ye gitti. Olayı bizzat yerinde gördüler. Yapılacak işler konusunda yetkililerden bilgi aldılar. Kendilerini karşılamaya gelenlerin elindeki bir afiş göz yaşartıcıydı: Unutulan ülke Somali'ye hoş geldiniz. Dünyanın unuttuğu ülke Somali'ye hoşgeldiniz. Sadece Türkiye'nin selam verdiği, sadece Türkiye'den gidenlerin başları okşadığı, ellerinden tuttuğu, hastalıklar için hastane kurmayı, sağlıklı altyapı için gerekenleri yapmayı ve Türkiye'nin hamiyetsever halkının gönderdiği yardımları bizzat ulaştırmayı Sayın Başbakanımız başarıyla sonuçlandırdı. Bundan dolayı Türk milletinin bir ferdi olarak iftihar duyuyoruz. Bu sadece hükümetin bir meselesi değildir. Eminim ki bu ziyaret 74 milyon insanımız tarafından da alkışlanmış, destek görmüştür. Milletimizin yapısında, karakterinde, fıtratında bu var. Biz ekmeğini, fakirle, muhtaçla paylaşan bir inanca sahibiz. Çorbasının suyunu biraz fazla koyup komşularını düşünen, komşuluk hakkını, fakirin, yoksulun hakkını dini bir görev olarak yerine getiren ve aynı zamanda insani vazife olarak da geleneklerine bağlılık olarak da buna önem veren bir milletin çocuklarıyız.'' -''Tüm dünyanın vadettiği yardımın fazlası...''- Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Somali'ye toplanan yardımın illerden gelecekler haricinde 270 milyon lira olduğunu anımsatan Arınç, şunları söyledi: ''İllerden gelenlerle birlikte 300'ü geçeceği ifade edildi. Bugün için iftiharla söylemeliyim, Kadir Gecesi ve bayram sabahında namazda toplanacak yardımlarla bunun 500 milyon liraya ulaşacağını tahmin edebiliyoruz. Bu miktar bütün dünyadan yapılması vadedilen yardımın daha fazlasıdır. Bütün dünya bir tarafa, Türkiye bir tarafa. Türkiye hepsinden daha fazla yardım vermiştir. Bazen kağıt toplayarak geçimini sağlayan insanların, bazen oyuncağına sıkı sıkıya sarılmış yavrularımızın en sevdiği varlıklarını, bazılarının kumbaralarını alarak koştukları, bazılarının bileğindeki küçücük bilezikleri Somali'ye yardım olsun diye verdikleri bir milletin mensubu olmak hepimize iftihar veriyor. Somali'ye, bir kardeş ve dost ülkenin insanlarına Türkiye'den en büyük yardımı götürmenin, gururunu, iftiharını yaşıyoruz. Hepinizin buna destek olduğuna inanıyorum.''