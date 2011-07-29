-ARINÇ: TERÖRÜN DİNİ, İMANI OLMAZ EDREMİT (A.A) - 28.07.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye'de terör olurken bundan sevinç duyanlar, şimdi kendi içlerinde otomatik tüfeklerle kuş avlar gibi 90 tane kişiyi avlayan, 90 kişinin hayatına mal olan bir caninin yeşermesi karşısında herhalde düşünmeleri gerekir'' dedi. Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kuzey Ege Gazeteciler Cemiyeti hizmet binasının açılışına katılan Arınç, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadele eden bir ülke olduğunu söyledi. Terör örgütünün iç ve dış destekleri olduğunu hatırlatan Arınç, iç ve dış desteklerin malum olduğunu, Türkiye'nin terör ile mücadele ettiği sürece, vatandaşı hayatını kaybettikçe, askeri, polisi şehit oldukça bu destekçilerin sevindiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Onlar Türkiye'deki terör örgütünü adeta özgürlük direnişçisi olarak vasıflandırdılar. Onlara gidenlerin hepsine mülteci muamelesi yaptılar. Onlara maaş bağladılar. Onlara destek oldular. Bunların başında elbette biliyorsunuz Yunanistan'da kamplarını hatırlayanlar vardır. Fransa'yı bilenler vardır. Almanya'yı düşünebilenler vardır. İsveç'i, Norveç'i bu destekçilerin içerisinde sayılmışlardır geçmişimizde. İşte bu ülkelerden birisinde üç beş gün önce çok feci bir olay meydana geldi. Bir tane deli bir adam eline silah aldı, bomba imal etti. 90'dan fazla insanın hayatına mal oldu. Bu aklı başında birisi olarak görünüyor. Çünkü kendi internet sitesinde de yazdığı yazılarda da görüşlerinin düşüncelerinin ne kadar tehlikeli olduğu, ama gübreden kimyasal bomba imal edecek kadar da kendisini bu işe verdiği ortaya çıkıyor.'' -''BATIDA İSLAM DÜŞMANLIĞI SÜREKLİ TEŞVİK EDİLİYOR''- Norveç'te katliam yapan kişinin Türkiye ile ilgili düşüncelerinin de gazetelerde yer aldığını hatırlatan Arınç, ''Türkiye'nin tam bir düşmanı. Tam bir Müslümanlık düşmanı'' dedi. ''İslamofobi dediğimiz, özellikle batıda İslam karşıtlığı, düşmanlığı, birileri tarafından sürekli teşvik ediliyor'' diyen Bülent Arınç, ''Şimdi onların kına yakmaları gerekir. İslam düşmanlığı veya Türklük düşmanlığı veyahut insanların canına kanına rahatlıkla kastedecek bir düşünceyi kendi içlerinde barındırmışlar. Türkiye'de terör olurken bundan sevinç duyanlar şimdi kendi içlerinde otomatik tüfeklerle kuş avlar gibi 90 tane kişiyi avlayan, hayatına mal olan bir caninin yeşermesi karşısında herhalde düşünmeleri gerekir'' şeklinde konuştu. Bülent Arınç, terörün insanlık suçu olduğunu, dini, imanı, milliyeti, rengi ve etnik kökeni olmadığını vurgulayarak, terörle mücadele edilmesi gerektiğini ancak bir ülkenin tek başına terörle mücadelede başarılı olamayacağını söyledi. Arınç, şöyle devam etti: ''Mutlaka ortak bir mücadele platformu olmalıdır ki bu ülkede ve diğer ülkelerdeki terör ile mücadele edilebilsin. Bugün fevkalade üzülerek okudum; o cani insanın yazdıklarını o kötü zehirli düşüncelerini İtalya'da Kuzey Ligi partisinin milletvekilleri alkışlıyor. Belçika veya bir başka ülkedeki, Danimarka'daki Türklük ve Müslümanlık düşmanı milletvekilleri 'ne kadar ileri düşünceler' diyerek bu cani fikirleri destekleyebiliyor. O zaman birlikte mücadele etmezsek bugün Türkiye'yi yakan bu terör ateşi yarın mutlaka o ülkelerin gözünü yaşartacak ve ağlatacaktır.'' Arınç, herkesin aklını başına alması gerektiğini ifade ederek, ''Norveçli olması, Hristiyan olması, dilinin kökenini farklı olması hiç önemli değildir. İnsan yaratılmışların en şereflisidir ve ne maksat ile olursa olsun onun hayatını ortadan kaldırmak lanetli bir iştir. Onun mutlaka önlenmesi gerekir'' dedi. -''BİRİLERİ BİR DAHA DÜŞÜNSÜNLER''- Türkiye'de, Telekomünikasyon Kurumu'nun internete isteğe bağlı filtreleme sistemi getireceğine de değinen Arınç, bu uygulamanın ağustos ayının 18 veya 20'sinde yürürlüğü gireceğini söyledi. Çocukları şiddette, pornodan korumak gerektiğini, bazı sitelerin cinayet yöntemleri öğrettiğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Şimdi bu cani haftalarca, Google'dan arama yaparak nasıl bomba imal edebileceğini öğrendiğini söylüyor. Bomba imal etmeyi, mayın patlatmayı, köprüyü havaya uçurmayı uygulamalı olarak veren sitelerin insanlığa bir faydası olup olmadığını Norveç'te 90 kişi öldükten sonra birileri bir daha düşünsünler'' şeklinde konuştu. Arınç, bu yüzden TÜSİAD Başkanı ile karşı karşıya geldiklerini, birbirlerini eleştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Tekrar eski günlere dönecek halim yok. Ama Norveç'teki cani diyor ki; 'Ben bomba yapmanın tekniklerini şu web sitelerinden öğrendim'. Kendi çocuklarımızın da bu noktaya gelmemesi için bir koruyucu, annelerin babaların isteklerine bağlı olarak bir koruyucu sistem geliştirmenin bence hiçbir zararı olmaz. Olsa olsa faydası olur. O yüzden teröre karşı nasıl yek vücut, kanımıza ekmek doğrayan, hepimizi perişan eden Balıkesir'e, her gün Çanakkale'ye, her gün Sivas'a Yozgat'a güzelim çocuklarımızın cenazelerin gönderen bu alçakça ihanete karşı basına da çok önemli görevler düşüyor. Basın, terörle mücadelede en etkin unsurlardan birisidir. Ben arkadaşlarımızın bu konuda üzerlerine düşeni de mutlaka yapacaklarına inanıyorum.'' -''BU TÜRKİYE'Yİ TAHRİK ETMEKTİR''- Bir gazetecinin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın sözlerini hatırlatması üzerine Arınç, şöyle dedi: ''Sayın Başbakanımız buna çok güzel bir cevap verdi. Bu sorumsuzluktur. Bu Türkiye'yi tahrik etmektir. Bu tahriklerden Ermenistan'ın eline hiçbir şey geçmez. Yani Ağrı Dağı'nın nerede olduğu, kaç yüzyıldan bu yana Anadolu topraklarında tüm insanlığı aydınlattığı, gölgesinde milyonlarca insanın özgürlük içinde bulunduğunu herkes biliyor. Sarkisyan kendi iç politikasına yönelik bir konuşma yapmış. Başbakanımız da bunu gayet güzel cevaplandırmış. Türkiye çok güçlü bir ülkedir. Kimse Türkiye'ye yan bakamaz. Ne dağımıza, ne ovamıza ne suyumuza. Allah'ın izniyle biz bu toprakların sahibiyiz. İç politikaya oynamaktan vazgeçsin. Bak Ermenistan ekonomik sıkıntılar içerisinde. Zamanında aç kalmışlardı da Türkiye'den buğday göndermiştik. Akıllarını başlarına alsınlar. Ağrı Dağı'na laf söyleyecek noktadan uzaklaşsınlar. Diaspora'nın oyununa gelmesinler. Ben de bunları ilave etmiş olayım.''