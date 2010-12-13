-ARINÇ'TAN YUSUF ERİKEL AÇIKLAMASI TBMM (A.A) - 13.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Ergenekon'' davası soruşturması kapsamında tutuklanan Yusuf Erikel ile hiç bir ilgisinin olmadığını söyledi. TBMM Genel Kurulunda, 2011 yılı bütçesinin görüşmelerinde söz alan Arınç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri ile ilgili bir olay anlattığını, ancak kendisinin konuyu anlamadığını ifade etti. ''Olay nedir, taraf kimlerdir, şikayetçi kimdir, sanıklar kimlerdir? Bunun bizim hükümetimizle ilgisi nedir?'' diye soran Arınç, şunları söyledi: ''Yani gizemli bir roman gibi, bunu bir takım sembollerle anlatmaya çalışmak, gerçekten bir yolsuzluğun üzerine gitmek değildir. Olayı tam ortaya koyun ki bunun karşılığını size tam olarak verebilelim. 'Yakup Erikel kimdir' diyorsunuz, 'bir başkası kimdir' diyorsunuz. Bunları siz biliyorsunuz, kim olduğunu siz söyleyeceksiniz ama benim tanıdığım bir Yakup Erikel var. Ankara Barosuna kayıtlı bir avukattır. Kendisini şahsen de tanırım. Bazı davalarımda benim de avukatlığımı yapmıştır. Ancak, geçtiğimiz günlerde bazı gazetelerde bir yazı yayımlandı. O yazıda Yusuf Erikel isimli bir avukatın Milli Demokratik Halk Partisi gibi bir parti kurduğu, sonunda da bazı olaylara karışması sebebiyle Silivri'de yargılandığı ve tutuklandığı vardı. Yusuf Erikel'den bahsederken, benim de avukatım olduğunu söylemişlerdi. Ben bu konuda açıklama yaptım ve Yusuf Erikel ile hiç bir ilgim ve alakam olmadığını söyledim ama Yakup Erikel üzerinde duruyorsanız, benim avukat olarak tanıdığım bir arkadaşımdır. Bu olayla neyi anlatmak istiyorsunuz, benim bağlantım ya da Sayın Başbakan'ın ne bağlantısı olabilir? Lütfen çok açık konuşun Sayın Kılıçdaroğlu. TBMM, bu açıklığa her zaman saygı duyacaktır ve gereken mutlaka yapılacaktır.''