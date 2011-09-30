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Politika

Arınç'tan Yunanistan açıklaması ANKARA (A.A)

30 Eylül 2011 01:23

-Arınç'tan Yunanistan açıklaması ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, dün bir televizyon kanalına verdiği mülakattaki bazı ifadelerin yanlış anlamalara yol açtığını belirterek, ''Yunanistan ile ilişkilerimizin bugünkü seviyesi ve iki Başbakanın karşılıklı olarak besledikleri dostane duygular dikkate alındığında, bu tür yanlış anlamalara meydan verilmemesinin önemi açıktır'' dedi. Arınç, yazılı açıklama yaparak, dün bir televizyon kanalında canlı yayında verdiği mülakatta Kıbrıs konusunda değindiği hususlarla ilgili olarak Yunanistan Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaları dikkatle okuduğunu belirtti. Yunanistan tarafının hassasiyetlerini anladığını ifade eden Arınç'ın açıklaması şöyle: ''Benim bu mülakattaki amacım, Türkiye'nin tutumunu anlatmak, bu bağlamda Sayın Başbakanımızın Yunanistan Başbakanı Sayın Papandreu'yla yaptığı telefon görüşmesinin ne kadar iyi ve dostane bir havada geçtiğini izah etmek ve Sayın Başbakanımızın bu görüşmede Yunanistan Başbakanı'na aktardığı hususların altını çizmekti. Tabiatıyla Sayın Başbakanımızla yaptığı görüşmede Yunanistan Başbakanı da kendi pozisyonunu anlatmıştır. Bu çerçevede dünkü mülakattaki bazı ifadelerimin maalesef yanlış anlamalara yol açtığını görüyorum. Yunanistan ile ilişkilerimizin bugünkü seviyesi ve iki Başbakanın karşılıklı olarak besledikleri dostane duygular dikkate alındığında, bu tür yanlış anlamalara meydan verilmemesinin önemi açıktır.''

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