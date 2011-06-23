-ARINÇ'TAN YSK ELEŞTİRİSİ TBMM (A.A) - 23.06.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "YSK'nın maalesef bu dönemde o kadar yanlış, o kadar özensiz kararları var ki, hangi birini eleştireceğimizi doğrusu bilemiyoruz" dedi. Arınç, TBMM'de kaydını yaptırdıktan sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hatip Dicle hakkında verilen kararın, Mart ayında verilen ceza hükmüne dayanıyorsa bunun emsallerinin geçmişte de olduğunu, bunların da milletvekilliklerinin mutlaka iptal edildiğini belirten Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: "İsteyen hem karara hem de geçmişteki uygulamalara baksın. Bundan memnun olmamak doğaldır ama bu memnuniyetsizliği şiddete, insanları meşgul edebilecek, üzüntüye sevk edebilecek davranışlara sürüklemek, bence çok yanlıştır. Halk buna tepki gösterir. Bir siyasetçi olarak bu söylemi kullananlara halkımız mutlaka tepki verecektir. Gelsinler, parlamento çalışmalarına katkıda bulunsunlar, milletin kürsüsünü kullansınlar, denetleme görevi yapsınlar, yasama faaliyetlerinde bulunsunlar, emin olun, haklı ve doğru taleplerde biz de kendileriyle birlikte olacağız ve katkı sağlayacağız ama bu olayı bahane ederek Türkiye'yi gerginliklere sürüklemenin, insan hayatına mal olacak, cana, mala zarar verebilecek eylemleri tahrik etmenin herkes tarafından elbette şiddetle ve nefretle kınanacağına inanıyorum, arkadaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum." -"BOŞ TARTIŞMALAR..." Hakkari Bağımsız Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın "geçmişte Başbakan Erdoğan için yapılan yasal düzenleme gibi bir düzenlemenin yapılması gerektiği" görüşüne dair soru üzerine Arınç, şunları söyledi: "Elbette bu talepler mutlaka doğru da olabilir, haklı da olabilir, makul de olabilir. Bunlar sokakta konuşulmaz. Parlamentoya gelinir, '76. maddenin değiştirilmesi gerekir, çünkü...' diye bir gerekçe hazırlanır. O zaman Meclis bunu görür ve mutlaka yerine getirir. Yerine getirir derken, mutlaka bunu onların istediği gibi yapar anlamında da söylemiyorum ama bir yasa değişecekse, yeni bir yasa yapılacaksa, Anayasa'nın maddelerinde değişikliğe gidilecekse bunun şiddetle veya insanları sokağa teşvik etmekle hiçbir alakası yok. Bunu yapacak olan demokrasinin kalbi, millet iradesinin tecelli ettiği yer, parlamentodur. Doğru, haklı taleplere nasıl 2002'de 'evet' demişsek bugün de 'evet' demeye hazırız ama bunun müzakeresini sokakta yapmayacağız, parlamentoda yapacağız." Arınç, "Ara seçim tartışmaları gündeme gelmeye başladı" denilmesi üzerine de "Bunlar boş tartışmalardır" diye konuştu. -"KENDİLERİ BİLİR, PARLAMENTO BURADA"- Bir gazetecinin "Adaylığın kabul edilip, daha sonra vekililiğin kabul edilmemesinde bir kasıt görüyor musunuz" sorusuna karşılık Arınç, "YSK böyle çalışıyor. Unutmayın ki Merve Kavakçı'nın milletvekilliği de parlamentoya girdikten sonra ama yemin yapamamıştı, daha sonra gerçekleşti. Yani engel bir sebebin daha sonra ortaya çıkmış olması hali de 76. maddenin uygulanmasını gerektirebilir. Keşke bütün bunlar daha aday olmadan ortaya konulabilse, o zaman kişilere 'siz şu sebeple aday olamazsınız, seçilemezsiniz' denilebilse... YSK'nın maalesef bu dönemde o kadar yanlış, o kadar özensiz kararları var ki, hangi birini eleştireceğimizi doğrusu bilemiyoruz ama seçildikten, mazbatasını aldıktan sonra bu işlemin yapılmış olması, yazılı hukuka uygundur" dedi. Arınç, "Parlamentoya gelmezlerse ne olur" sorusuna, "Kendileri bilir, parlamento burada. Parlamento çalışır, görevini yapar ama isteriz ve umarız ki, bu arkadaşlarımız da parlamento çalışmalarına katkıda bulunsunlar. Çünkü kendilerine oy veren milletimiz, onları parlamentoya milletvekili olarak seçti. Milletvekili sokakta durmaz, parlamentoda çalışmasını yapar. Sokakta siyasetini yapar, parlamentoda yasama çalışmalarına katkıda bulunur. Onlar orada kalacak, buraya gelmeyeceklerse o zaman kendilerini seçenle aralarında bir sorun oluşacaktır demektir. İçlerinde çok tecrübeli insanlar var. Bu farkı mutlaka gözeteceklerdir" karşılığını verdi.