-Arınç'tan yeni anayasa değerlendirmesi ORHANGAZİ (A.A) - 30.09.2011 - Başbakan Yardımcısı Arınç, ''Yeni anayasayı, darbecilerin talimatıyla kurulan uyduruk meclis değil TBMM, millet iradesinin tecelligahı, son seçimlerde yüzde 90'ın temsil edildiği Meclis yapacak'' dedi. Arınç, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugünlerde yeni anayasa konusunda çalıştıklarını hatırlatarak, ''Yeni anayasa konusunda partilerle görüşmeler yapılıyor ve yapılacak. Umarım ki 1980 darbesinden sonra delik deşik olmuş, yarısı değişmiş Türkiye milletine yakışmayan Anayasa'dan kurtulacağız. Daha çağdaş, demokratik, özgürlükçü yeni bir anayasa yapacağız. Bu yeni anayasayı, darbecilerin talimatıyla kurulan uyduruk meclis değil TBMM, millet iradesinin tecelligahı, son seçimlerde yüzde 90'ın temsil edildiği Meclis yapacak. İnşallah, ortak mutabakatla, herkesin 'İşte benim Anayasam' diyebileceği temel belgeyi, parlamentoda hazırlar ve milletimizin kabulüne sunarız.'' -Fatih sultan mehmet ve istanbul...- Konuşmasında ''Fatih Sultan gibiyiz'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''Fatih, 19'dan 20 yaşına girmek üzere. Nedir amacın? Edirne üzerinden İstanbul'a gidecek, amacını saklıyor. Biliyorlar tek hayali var. Bir Hadis-i Şerif'te sanki ondan bahsediliyor. 'Keşke ben, o ben olabilsem' diye Fatih düşünüyor. Ne diyor Hadis-i Şerif'te? 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir'. Bu Hazreti Peygamber tarafından söylenmiş. Hazreti Peygamber'den yüzlerce yıl sonra Sultan Fatih gelecek, 'O Hadis-i Şerif'te müjdelenen kumandan olmak istiyorum ve benim askerim Hadis-i Şerif'te müjdelenen asker olsun' diyor. Önce saklıyor amacını. Hesaplarını, planlarını güzel yapmış. İstanbul, herkesin dikkatini çeken defalarca kuşatılmış ama alınamamış belde. Fatih'e elçiler gönderdiler. Niyetini anladılar, ondan çekindiler. 'Sen neyine güvenerek İstanbul üzerine geliyorsun? Burayı Venedikliler, Araplar denedi, 9 defa kuşatıldı ama kimse alamadı. Neyine güvenerek geliyorsun?' dediler. 'Biz Müslümanız, bizim yapacağımızı hayal bile edemezsiniz. Benim adım Fatih ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u alırım'. Bu inançla İstanbul'un üzerine gitti. Bu tarihi olayı neden anlatıyorum? Birilerinin hayal bile edemediklerini AK Parti gerçeğe dönüştürdü. Hayaldi gerçek oldu. Türkiye ihmal edilmişti.''