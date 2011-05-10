-ARINÇ'TAN YENİ ANAYASA AÇIKLAMASI ANKARA (A.A) - 10.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Yeni Anayasa için, 367 değil, 467 ile bile kabul edilsin Mecliste, biz yine de referanduma gideceğiz. Bunu özel olarak kanuna koyacağız. Kaç oyla kabul edilirse edilsin iş bu anayasa çünkü buna ihtiyacımız var'' dedi. Arınç, AK Parti Genel Merkezi'nde bazı yerel televizyonların temsilcilerinin sorularını yanıtladı. ''Bir partinin, iki partinin çoğunluğuyla kabul edilmiş anayasa değil, Meclisten çıktıktan sonra da halkın çoğunluğuyla kabul edilmiş anayasa bizi daha güçlü yapar'' diyen Arınç, ''Dolayısıyla milletvekili sayımızın hesabı içinde değiliz ama 330'dan aşağısı da bunu halka götürmez'' diye konuştu. Bakan Arınç, şöyle devam etti: ''Yeni anayasa için, 367 değil, 467 ile bile kabul edilsin Mecliste, biz yine de referanduma gideceğiz. Bunu özel olarak kanuna koyacağız. Kaç oyla kabul edilirse edilsin iş bu anayasa çünkü buna ihtiyacımız var.'' -''YENİ ANAYASA DAHA AZ MADDELİ OLACAK''- Arınç, bir soru üzerine yeni anayasanın daha az maddeli olacağını ifade ederek, devlet odaklı değil insan odaklı bir anayasa hazırlayacaklarını söyledi. Bu sayede temel hakların daha çok ortaya konulacağını, bireylerin devlet karşısındaki gücünün veya korunmasının sağlayacağını dile getiren Arınç, ''Yeni anayasa yapma konusunda 'hemen bir iki ay içerisinde bu iş bitsin' diye bir endişemiz de yok'' diye konuştu. Bu konudaki karşılıklı görüşmeler ve tekliflerin değerlendirme aşamasının bir iki sene de sürebileceğini ifade eden Arınç, yeni anayasa konusunda Türkiye'nin geciktiğini ancak şartların yeni oluştuğunu belirtti. -ANAYASANIN ''DEĞİŞTİRİLEMEZ'' MADDELERİ- Süreç içinde sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları ve ''bana göre anayasa şöyle olmalı'' diyen insanın da görüşlerini de dikkate alacaklarının altını çizen Arınç, anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez maddeleriyle ilgili olarak, ''Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletidir dedikten sonra demokrasinin unsurları içerisinde bu tür statükonun veya dogmatizme gidişin olmaması gerektiğini'' söyledi. ''Benim İstiklal Marşı'ndan, bayraktan bir şikayetim yok'' diyen Arınç, kişisel olarak, bunların içerisinde anayasada korunması gereken hususun sadece cumhuriyet ile ilgili olması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Arınç, ''Cumhuriyet değiştirilemez veya cumhuriyetin şekli değiştirilemez, rejim cumhuriyet olmaktan çıkartılamaz, bunu yazabiliriz ama bunların dışındaki bütün konularda (değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez) sözleri yerine, değiştirilmelerini nitelikli çoğunluğa bağlamak mümkün'' diye konuştu. -TÜSİAD'IN YENİ ANAYASA ÖNERİSİ- Anayasa teklifini ortaya koymadan bu konuda bir şey söylemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Bülent Arınç, ''İlk üç madde konusunda TÜSİAD da aynı düşünceleri paylaşınca, başlarına pek çok şey geldi. Onlar da zaten her zaman tornistan etmeye hazır. Ertesi gün 'Bu bizim düşüncemiz değil, profesörler böyle yazmış' dediler'' dedi. Arınç, seçmen tercihleri ile ilgili bir soruyu yanıtlarken vatandaşların genel seçimde farklı, yerel seçimlerde de başka tercihlerde bulunabildiğini ifade etti. Türkiye'nin ''sağcı-solcu'' diye ayrıldığı dönemlerde de siyaset yaptığını anlatan Arınç, seçmenlerin ''sağ ya da sol'' diye oy verdiği partilerin, ''çok da sağ ya da sol olmadığını gördüğünü'' savundu. -''CHP BUGÜN ÇARŞAFLILARA BİLE ROZET TAKIYOR''- Konuşmasında CHP'ye yönelik eleştirilerde de bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''AK Parti'nin yaptıklarına bakarak Avrupa'daki sosyal demokrat partiler diyor ki 'Siz muhafazakar demokrat parti değilsiniz, siz aslında sosyal demokrat partisiniz.' CHP'nin söylediklerine bakıyorlar, 'CHP sosyal demokrat parti değil bizim gözümüzde. O, olsa olsa faşizme doğru giden bir aşırı sol parti gibi' diyorlar'' iddiasında bulundu. Türkiye'de geleneksel, klişeleşmiş korkular olduğunu söyleyen Arınç, CHP'nin eskiden 'laiklik çiğnendi, Cumhuriyet tehlikede diye' askeri dönemi çağırdığını, bugün ise çarşaflılara bile rozet taktığını kaydetti. Arınç, ''Bir siyasi parti, muhasebesi insan olan bir sahada iş yapıyorsa, toplumun bütün kesimleri ile ilişkide olması lazım'' görüşünü dile getirdi. Arınç, ''Ergenekon Soruşturması'' ile ilgili olarak da soruşturma ve yargılamanın uzamasının kendilerinin değil savcıların ve hakimlerin işi olduğunu vurgulayarak, yargı sürecinin uzamasından kendisinin de şikayetçi olduğunu ifade etti. Arınç, en azından eldeki davalardan bir kısmının bitirilmesi gerektiğini kaydetti. -MHP'DEKİ KASET İDDİALARI- Arınç, MHP'deki kaset iddialarına ilişkin, ''Çok sevimsiz bir olay bu. Bizim Türk Ceza Kanunu'nda bu özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, telefon dinlemek, telefonla ortam dinlemesi yapmak veya kamerayla bu şekilde ortam dinlemesi yapmak açıkçası suçtur'' değerlendirmesinde bulundu.