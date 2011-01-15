-ARINÇ'TAN ''YARGIDA REFORM'' MESAJI HATAY (A.A) - 15.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Adalette, yargıda reforma ihtiyaç var'' sözünün haklı bir söz olduğunu belirterek, ''Biz de onun gereğini her konuda yapıyoruz'' dedi. Arınç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazetecilerin, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ''En çok reforma ihtiyaç duyulan alanlardan birinin yargı'' olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin soruları üzerine Arınç, şöyle konuştu: ''Cumhurbaşkanımız çoğu zaman bunu söylüyor. Yemen'e birlikte gitmiştik. O günde havaalanında söylemişti. Sayın Adalet Bakanımız da adalet reformu olarak neler yapılması gerektiğini hem söylüyor hem yapıyor. Hükümetimizin en başarılı bakanlarından biri Adalet Bakanımız Sadullah Bey'dir. (Adalette, yargıda reforma ihtiyaç var) sözü haklı bir sözdür. Biz de onun gereğini her konuda yapıyoruz. Esasen bizim yapamadığımızı halkımız çok daha güzel yapıyor. Son 26 maddelik anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasındaki sonuç, halkımızın büyük bir başarısıdır. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.'' -''YEREL MEDYANIN GÜÇLENMESİNİ ARZU EDİYORUZ''- Arınç, bir soru üzerine resmi ilan ücretlerini artırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bakanlar Kurulunda imzaladık. 10 binden aşağı olan tirajlarda daha yüksek, 100 binden daha yüksek gazetelerde biraz daha az. Resmi ilan ücretlerini arttırdık, müjdeler olsun. Bugünlerde yayınlanır ve yürürlüğe girer. Geçmişten bu yana bilir bilmez yöneltilen bir eleştiri var. (Resmi ilanlar kesilecek. Kamu İhale Yasasına göre, bütün ilanlar artık internet yoluyla yapılacak) diye. O yapılabilir ama resmi ilanlar kesilmeyecek. Bu ilanlar yerel medyanın hemen hemen tek gıdası. Biz onları daha da geliştirip reklam payını daha da arttırmak için çalışıyoruz. Yerel medyanın güçlenmesini ve imkanlarının daha da arttırılmasını arzu ediyoruz.'' Basında çalışanların durumlarını çok yakından takip ettiklerini ifade eden Arınç, şunları söyledi: ''Bizzat çalışan arkadaşların bugünkü özlük haklarıyla ilgili hem tazminatları hem emeklilikleriyle ilgili çok büyük sıkıntılar var. O kadar büyük medya patronları var ki bunlar milyar dolarlık ihalelere girip peşin paraya alabiliyorlar. Bunların aynı zamanda televizyon ve gazeteleri var. Televizyon ve gazetelerde çalışanlara ise 6 aydır maaş ödemiyorlar. Böyle bir çelişki içindeyiz. Bu eleştirilecek bir konudur. Bunların kimler olduğunu da çok iyi biliyoruz. Patronları bazı konularda mecbur etmek suretiyle basında çalışan emekçi arkadaşların sosyal ve özlük haklarını geliştirmeye kararlıyız. Bunun içinde elimizden geleni yapacağız.'' -''AK PARTİ BÜYÜK BİR BAŞARI KAZANACAK''- Arınç, bir gazetecinin haziran ayında yapılacak seçimlerde AK Parti'nin durumuyla ilgili soruya ise, ''AK Parti büyük bir başarı kazanacak. Bu kadarını söyleyeyim. Biz kendimizin ne olduğunu biliyoruz, diğerleri kendilerinin ne olacağına karar versinler'' diye konuştu.