-ARINÇ'TAN WIKILEAKS TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bugün multimedya şirketlerinin kitlesel medya döneminden kişisel medya dönemine geçtiğini belirterek, ''Son örneğinde görüldüğü gibi bu yeni durum bütün ahlaki süzgeçleri ortadan kaldıran, bütün insani değerleri çiğneyen, dedikoduyu, iftirayı, hakareti küresel ölçeğe taşıyan bir boyut kazanmıştır'' dedi. Arınç ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Rixos Grand Ankara Otel'de, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen ''Türk Dili Konuşan Ülkeler Medya Forumu''na katıldı. Forumun açılışında konuşan Arınç, Türk Dili Konuşan Ülkeler Forumu'nun ilk toplantısının gerçekleştireceğini belirterek, bunun hayırlı bir başlangıç olmasını diledi. ''Karakurum'dan Üsküp'e kadar uzanan büyük medeniyetler inşa eden büyük devletlerle, büyük eserlerle, büyük kütüphanelerle evrensel ilme ve irfana hizmet eden bir dilin, bir tarihin ve bir kültürün çocuklarıyız'' diyen Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''(Dil, düşüncenin evidir) diyor bir filozof. Düşüncemizin, duygularımızın evini yeterince savunamadığımız, yeterince koruyamadığımız zamanlarda aramıza mesafeler girdi, aramıza duvarlar örüldü, büyük acılar ve hasretlikler yaşadık ama Allah'a şükürler olsun ki tarih yeniden yüzümüze güldü. Fetret devri bitti, kökleri tarihin derinliklerinde olan, tarihe ve insanlığa ışık tutan sözler ve manalar geri geldi. Aynı dili konuşan devletlerimiz kucaklaştı, aynı kalp atışlarını hisseden milletlerimiz bütünleşti. Özümüzün bir olduğunu, köklerimizin diri olduğunu yeniden fark ettik. Hoca Ahmet Yesevi'den Yunus Emre'ye, Eşrefoğlu Rumi'den Aşık Veysel'e dilimiz, Türkçe sayesinde evimizi, barkımızı, ocağımızı yeniden düzene koyduk.'' -''TARAFSIZ HABERLERE İHTİYAÇ VAR''- Arınç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Türkiye'de bugün 163'ü yaygın, 73'ü bölgesel 2 bin 368'i yerel olmak üzere toplam 2 bin 604 gazete, 3 bin 469 dergi ile toplam 6 bin 73 süreli yayın; 24'ü yaygın, 15'i bölgesel, 210'u yerel, 77'si kablolu, 143'ü uydu olmak üzere ve TRT'nin 11 kanalıyla birlikte toplam 480 televizyon; 35'i yaygın, 98'i bölgesel, 931'i yerel, 53'ü uydu olmak üzere ve TRT'nin 12 kanalıyla toplam bin 129 radyo kanalıyla çok canlı ve dinamik bir medya ortamı bulunduğunu ifade etti. Bunlara internet medyasının da eklenmesi gerektiğini söyleyen Arınç, bugün Türkiye'de hanelerin yüzde 41,6'sında, girişimlerin de yüzde 90,9'unda internet kullanıldığını kaydetti. 2004'te özgürlükçü bir Basın Kanunu'nu yürürlüğe koyduklarını hatırlatan Arınç, yeni RTÜK yasa tasarısının önümüzdeki zaman diliminde TBMM Genel Kurulu'na alınacağını belirterek, ayrıca internet yayıncılığıyla ilgili de bir yasal düzenleme çalışmasının devam ettiğini anlattı. Arınç, şöyle konuştu: ''Siz medya mensupları bir konuyu biz siyasetçilerden daha iyi bilirsiniz. Bilgi ve haber bir güçtür. Bunu kim elinde bulunduruyorsa diğerlerinden daha avantajlı konumdadır. Bu anlamda da dünyada bir tekelleşme söz konusudur. Dünyanın en büyük medya şirketleri birkaç grubun tekelindedir. Dünya siyasetine yön verme açısından medyanın ne kadar büyük bir stratejik değer olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Birinci ve ikinci Körfez savaşlarında medyayla yapılan manipülasyonları hepimiz yakından izledik. Ayrıca İngilizce bugün neredeyse global medyanın resmi dili haline gelmiştir. Bugün bizler dünyada olan biten her şeyi bir mercekten, bir dilden ve bir bakış açısından izlemekteyiz. Bu, dünya ülkeleri için son derece sakıncalı bir durumdur. Dünyanın doğru ve tarafsız haberlere ihtiyacı vardır. Bizler Türkçe konuşan kardeş ülkeler olarak, medya konusunda ciddi işbirlikleri oluşturabiliriz. Bugün dünyada yaklaşık 250 milyon insan Türkçe konuşarak anlaşmaktadır. Bu rakam bizim için bir motivasyon kaynağı olmalıdır. Ülkemiz hem özel sektör yayıncılığı hem de kamu yayıncılığı açısından medya konusunda güçlü bir geleneğe ve tecrübeye sahiptir. Bu tecrübe ve birikim karşılıklı işbirliği için oldukça önemlidir.'' -''İŞBİRLİKLERİNİN ÖZEL SEKTÖRE DE YANSIYACAĞINA İNANIYORUM''- Kamu yayıncılığı yapan TRT'nin, artık uluslararası ölçekte yayıncılık yapmaya başladığını ifade eden Arınç, ''Dünyayı Türkçe izleyin'' sloganıyla 24 saat Türkçe yayın yapan haber kanalı TRT Türk'ün bugün bütün dünyadan izlendiğini, TRT Avaz kanalıyla da başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere 6 dilde yayınlar gerçekleştirildiğini anlattı. ET-Türkiye kanalı ile Arapça yayın yapan bir kanal kurulduğunu, bu kanalın Arap ülkelerinde beğeniyle izlendiğini belirten Arınç, ayrıca web sayfası üzerinden ve radyolar aracılığıyla başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere bir çok dilde yayınlar yapıldığını aktardı. Bunların dışında Anadolu Ajansı'nın da üyesi olduğu Türkçe Konuşan Ülkeler Haber Ajansları Birliği'nin son toplantısını geçen ay İstanbul'da yaptığını, bu toplantıda karşılıklı işbirliğinin artırılması için bazı kararlar alındığını hatırlatan Arınç, ''Ayrıca Anadolu Ajansı olarak Türk Cumhuriyetleri'nden gazeteci dostlarımıza çeşitli konularda eğitim amaçlı destekler vermekteyiz ve bunları da artırarak devam etmeyi düşünüyoruz. Kurumlarımızın kendi imkanlarıyla başlattığı bu işbirliklerinin özel sektöre de yansıyacağına inanıyorum'' diye konuştu. Bu forumun Türk dili konuşan kardeş ülkelerin daha çok yakınlaşmasına, karşılıklı iletişimde, birbirini tam ve doğru anlamada işbirliği ve dayanışmanın daha çok artmasına vesile olmasını dileyen Arınç, ''İnanıyorum ki burada yapılacak tartışmalar ve müzakereler, geleceğin dünyasında devletlerimize, ülkelerimize ve milletlerimize yol gösterici olacaktır. 2 gün devam edecek bu forumda çok önemli katılımcıların görüşlerini, düşüncelerini bizlerle paylaşacaklarına inanıyorum'' dedi. Arınç, konuşmasının sonunda KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu'nun önemli bir ameliyat geçirdiğini ve şu anda Güven Hastanesi'nde yattığını anımsatarak, acil şifalar diledi. Konuşmaların ardından Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç'a Kazakistan'ın, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'na da Türkmenistan'ın yöresel kıyafetleri hediye edildi. Arınç ve Davutoğlu yöresel kıyafetleri giyerek, fotoğraf çektirdiler.