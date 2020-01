Arınç'tan tutuklu gazetecilere müjde

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, tutuklu gazetecilerin serbest kalmasını sağlayacak yeni bir kanunun pazartesi günü Bakanlar Kurulu'nda açıklanacağını söyledi. Arınç “Bugünlerde bir kanun gelecek. Pazartesi Bakanlar Kurulu'nda herhalde açıklamasını yapacağız. Eğer bir insan propaganda yapsa bile bu, kitleleri silaha ve şiddete yöneltmiyorsa suç olmaktan çıkarılacak” dedi.

Arınç, Almanya'nın başkenti Berlin'de Konrad Adenauer Vakfı'nda yaptığı konuşmanın ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Propaganda unsurunu, suçunu ya da suçunun unsurlarını “İngiltere, Almanya, İspanya veya ABD” gibi değiştireceklerini belirten Arınç, “Bugünlerde bir kanun gelecek. Pazartesi Bakanlar Kurulu'nda herhalde açıklamasını yapacağız. Eğer bir insan propaganda yapsa bile bu, kitleleri silaha ve şiddete yöneltmiyorsa suç olmaktan çıkarılacak. Sanıyorum ki gazeteci olarak o sıfatla içeride bulunanlar, o maddeleri ihlal edenler bu maddeden istifade edecek” diye konuştu.

Arınç, Türkiye'deki terörle mücadele konusundan kaynaklanan nedenlerden dolayı bazı gazetecilerin hapiste olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

“Sıkıntımız Terörle Mücadele Kanunu'ndan dolayı yargılanan ya da hüküm giyen mesleği gazeteci olanlar. Türkiye'de kanun dışı birçok örgüt var. Her gün bombalama, kadınlara, çocuklara, askerlere karşı yapılan eylemler var. Türkiye çok zarar görmüş bir ülke olarak bu kanunu ayakta tutmak ve uygulamak zorunda. 'Terörle Mücadele Kanunu olmasın, bu eylemler de suç sayılmasın' derseniz biz bu düşüncede değiliz. Ne kadar faydası oluyor, o ayrı. Ama Türkiye terörün ateşinde yanan bir ülkeyse her gün canlarını kaybediyorsa her ülkenin de terörle mücadele yasası varsa biz bunu uygulamak zorundayız.”

Terörle mücadelede Avrupa'nın Türkiye'ye yeterince destek olmadığını anlatan Arınç, Avrupa'dan bu konuda daha fazla destek istediklerini kaydetti.



'Süreç devam edecek'



Arınç, çözüm sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede de AK Parti olarak “bir insanın varlığını inkar etmenin insanlık suçu olduğunu” söylediklerini kaydetti.

Bir insanın kendi etnisitesini her zaman söyleyebilmesi ve kültürel kimliğini yaşayabilmesi gerektiğini anlatan Arınç, bu konuda TRT'de Kürtçe ve Arapça kanal kurduklarını ve 29 ayrı radyoda da farklı dillerde yayın yapıldığını vurguladı.

Arınç, terörün silahlı eylem olarak karşılarına çıktığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Terör karşımıza silahla geliyor. Biz de silahla karşılık veriyoruz. Başarı sağladığımızı düşünebiliriz ama burada kesin bir başarı yok. Kesin bir başarı sadece silahla karşılık vererek sağlanmıyor, aynı zamanda bu mücadelenin siyasi, ekonomik, toplumsal boyutları var. Eğer bu yollara gidemezsek terör bir sonuç. Bu sonuçlara sebebiyet veren unsurları dikkate almazsak kesin sonuca ulaşmak mümkün değil. Temel amaç artık örgütün silah bırakmasıdır. Türkiye içinde eylemlere son verilmeli ve Türkiye dışına çıkılmalıdır. BDP'li milletvekillerinin İmralı'da Öcalan'la görüşme konusunda şu ara karmaşa yaşanıyor. Görüşmeler gazetelere yansıdı. Ama süreç devam edecek. Alınan tedbirlerle sükunet, çatışmasızlık, eylemsizlik dönemine kavuşursak bunu Türkiye için şans ve imkan olarak görüyoruz.”

Başbakan Yardımcısı Arınç, bir soru üzerine genel affın gündemlerinde olmadığını da vurguladı.

Almanya'daki Türklerin çifte vatandaşlık sorununu da değerlendiren Arınç, Almanya'da yaşayan Türklere çifte vatandaşlık hakkının verilmesini istediklerini ifade etti.