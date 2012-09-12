Arınç'tan 'siyaseti bırakacağım' mesajı

Son dönemde artan terör saldırılarıyla ilgili önemli açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a, AKP tüzüğündeki 3 dönem şartı soruldu. Arınç, "3 dönem yasağı olmasaydı bile ben siyasi hayatımın aktif yönüne bir şekilde son vermek istiyordum" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terörle mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı, 2015'te yapılacak genel seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakabileceğinin sinyallerini verdi.

Arınç, TRT Haber'de yayınlanan İnce Çizgi programında soruları yanıtladı.

Halkın terörün bitmesini istediğini belirten Arınç, bu konudaki çalışmalarının netice vereceğini söyledi. Terörle mücadelede başarılı olacaklarını ifade eden Arınç, terörün dış kaynaklarını, maddi kaynaklarını bitirdiklerini anlatan Arınç, terörün dışarıdan Türkiye'yi etkilemeye çalışan ülkelerle bütün irtibatlarını kesmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Terörle son 3 yılda yapılan mücadelenin son 30 yıldır yapılan mücadelenin 50 misli başarılı sonuçlar verdiğini belirten Arınç, şöyle devam etti: "Ama bugünlerdeki saldırılar adeta intihar saldırısıdır. Yani, ortaya atılanlar, kendilerini ateşe atıyorlar çünkü buradan kurtulsalar Kandil'de hesaplarını görecekler. 2012 yılına ait hedefleri var örgütün. Bunu bir final

yılı olarak görüyorlar, devrimci halk savaşının finali olarak görüyorlar. Ve beklemedikleri bir şey, halkın bunlara itibar etmemesi. O yüzden halka çullanıyorlar. Şemdinli'ye, Beytüşşebap'a, kırsalıyla şehir merkeziyle kadınlara çocuklara saldırıyorlar.

Gaziantep'te sokakta gezinen insanların ölümüne yol açıyorlar. Bu, akrebin kendini sokarak intihar etmesi gibi bence, intihar eylemleri. Biz, bunlara şu anda büyük bir acıyla ve sabırla katlanıyoruz ama tedbirlerimiz var, çaremiz var. Bu mücadelede başarılı olacağız ve Türkiye'yi huzurlu günlere bir an evvel kavuşturacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

Türkiye'de günlük hayatın devam ettiğine dikkati çeken Arınç, ekonominin, olanlardan etkilenmediğini söyledi. Vatandaşta da bir ümitsizlik olmadığını, sadece üzüntü olduğunu belirten Arınç, bürokrasinin çalıştığını, günlük hayattaki bütün şartların olağan akışı içinde devam ettiğini ifade etti.

Arınç, şunları kaydetti: "Sanki terörle yaşamaya alışmış bir toplum görüntüsü veriyoruz. Bu iyi bir şey değil ama terör, bırakın bir adamın kaşını çatması bile geçmişte Türkiye'yi devirirdi. Vatandaş, hükümetine güveniyor, bize kızsa bile bize güveniyor. 'Bunlar bu işi yapacaklar ve başaracaklar' diyor. Biraz daha sabır, bize güvenin, bize yardımcı olun, bizi eleştirin, bize öneriler getirin ama bu mücadelede siz de kendinize düşeni yapın. Özellikle bölge halkının bu konuda daha cesur, daha gayretli, devletiyle daha bütünleşik bir mücadele vermesi lazım. Onun dışında da yediden yetmişe Türkiye'nin terör ve terörü doğuran sebeplere karşı birlik içinde olması, bunu bir siyasi kazanç kapısı halinde görmemesi lazım. Şu anda ülkeyi biz yönetiyoruz, bütün sorumluluk bizdedir. Bunu başaramadığımız zaman, halk bizden bunun hesabını sorar. Başarırsak da bu bizimle birlikte buna destek olan herkesin ortak başarısı olacaktır."