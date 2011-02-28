-ARINÇ'TAN SAADET PARTİSİNE TAZİYE ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, ''Hocamızın vefatı gerçekten sadece bizleri değil bütün İslam dünyasını da teessüre sevk etmiştir'' dedi. Arınç, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erbakan'ın vefatı dolayısıyla Saadet Partisi Genel Merkezine gelerek, taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Arınç, ''Pek çok dostumuz ve kardeşimiz gibi, muhterem hocamızın vefatı dolayısıyla Saadet Partisini ve yakınlarını ziyaret edip taziyede bulunmak istedim'' diye konuştu. Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve yakınları ile geçmişten bu yana birlikte siyaset yaptığı arkadaşlarını görme imkanı bulduğunu ifade eden Arınç, şu an büyük üzüntüleri olduğunu dile getirdi. Arınç, ''Allah'ın takdiridir. İnananlar dünya hayatının fani olduğunu bilirler. Hocamızın vefatı gerçekten sadece bizleri değil bütün İslam dünyasını da teessüre sevk etmiştir'' dedi. Erbakan'a Allah'tan rahmet dileyen Arınç, ''Cenabıhak cennetine koysun ve tüm sevdikleriyle inşallah cennette buluşsun'' temennisinde bulundu. Arınç, iki gündür Ankara dışında olduğunu, yeni döndüğünü ifade ederek, ''İnşallah kısmet olursa yarın da İstanbul'da cenazede bulunup, görevimizi yapmaya çalışacağım. Bütün milletimizin ve tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Allah hem kalanlara sabır versin hem de sağlık ve sıhhatle hayırlı ömürler ihsan etsin'' diye konuştu.