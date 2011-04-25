-ARINÇ'TAN ÖSYM'YE ELEŞTİRİ BURSA (A.A) - 25.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'ndaki (ALES) baskı hataları iddialarıyla ilgili ''Bir ALES sınavını organize eden kuruluşun yeteri sayıda yedek soru kitapçığı göndermemesi veya istenildiği zaman hemen karşılanamaması çok büyük eksikliktir'' dedi. Bursa Gazeteciler Cemiyetini (BGC) ziyaret eden Arınç, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, YGS'deki şifre iddialarını hatırlatarak, ''ALES'te de bir skandal ortaya çıktı. ÖSYM konusunda hükümetin tatmin hali devam ediyor mu acaba?'' sorusu üzerine Bülent Arınç, şunları söyledi: ''Tatmin oldun veya olmadın kelimesi artık biraz tadını kaçırdı. Birileri o zaman ki açıklamalara bakarak bu kelimeyi kullanmış olabilir. Ama YGS'deki şifre iddiasıyla ilgili konu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılıyor. Başsavcı vekillerinden birisi görevlendirildi ve en son bu soru kitapçıklarının basıldığı Meteksan matbaasında 3 gün boyunca arama yapıldı. Bilirkişiler detaylı bir inceleme yaptılar. Dün aldığım bir haberde bunun bittiğini, artık bilirkişi raporlarının savcılığa iletildiğini öğrendim. Dolayısıyla tatmin kelimesini içinde bulundurmayan bir cümle kurmak istiyorum. Bu savcılığın yaptığı inceleme sonucunda varsa hata, kusur veya suç ortaya çıkarılmalı ve suç işlenmişse bunun sorumluları da şüphesiz en ağır cezalara maruz kalmalı. Çünkü bu sınavların çocuklarımızın önünde bir hayat boyu devam eden, gerçekten onları stres içine sokan, yarının endişesiyle tasalandıran böyle bir sınavda eğer yolsuzluk yapıldıysa veya bağışlanmaz bir kusur işlendiyse bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Dolasıyla ben de sizler gibi birilerinin şahsi açıklamalarından ziyade savcılığın yaptığı incelemenin veya soruşturmanın tamamlanmasını beklemek durumundayız.'' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ALES ile ilgili konunun çok farklı olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: ''ALES soru kitapçıklarından az sayıda gelmiş, başka yerden karşılamaya çalışmışlar ama sayı yeterli olmadığı için orası da olmamış. Manisa'dan temin etmişler, ama yine de eksik kalanlar olmuş. Bir ALES sınavını organize eden kuruluşun yeteri sayıda yedek soru kitapçığı göndermemesi veya istenildiği zaman hemen karşılanamaması çok büyük eksikliktir. Sanıyorum bir açıklama yapıldı. Burada bir yolsuzluktan veya bir şifre gibi bir usulsüzlükten bahsedilmiyor. Ancak sanıyorum İzmir'de yapılan sınavda eksik gelmiş. Telafi etmek mümkündür, ama bu tür olayların üst üste gelmesi, her halde bir seçim döneminde fazlasıyla herkesi ilgilendirmesinin altında yatan başka bir husus varsa, Türkiye bir hukuk devleti olduğuna göre bunu da araştırmak zorundadır. Doğrusu bizi çok rahatsız eden gelişmeler. Gençlerin istikbalinin söz konusu olduğu bir yerde, herkesin büyük bir hevesle hazırlandığı bir sınavda yaşanan böyle tersliklerin, onları düş kırıklığına uğratması bizleri çok üzüyor.''