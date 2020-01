Arınç'tan 'operasyon' iddiasına yanıt: Yargının buna alet olacağını sanmıyorum

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Twitter fenomeni Fuat Avni tarafından ortaya atılan "bazı medya kuruluşlarına el konulacağı ve 200 kişiye yakın kimsenin tutuklanacağı" yolundaki iddiasını "hükümetimiz buna izin" vermez sözleriyle değerlendirdi. Konunun, Adalet Bakanı Kenan İpek'e de sorulduğunu belirten ve "çılgınlık olur" dediğini aktaran Arınç, "Hukuk dışında hiçbir işe hükümetimiz izin vermez. Yargının da buna alet olacağını sanmıyorum" dedi.

Arınç, 7 Haziran seçimine ilişkin olarak ise, "Bu kadar aşırı sertlik, veya aşırı konuşma hakaret, yönlendirme, tahrik etme olursa bu sadece liderler ve siyasetçiler arasında kalmaz, sokağa da yansır vatandaşlara da yansır" dedi. "Türkiye şimdi böyle bir cinnetin içinde maalesef" diyen Arınç, "Tartışma yok artık; eline levyeyi alan kafaya indiriyor, eline bıçağı alan saldırıyor, eline tabancayı geçiren, pompalıyı alan birbirinin üzerine boşaltıyor. Bu bir cinnet halidir. Ben bir siyasetçi olarak vardığım sonuç nerede kavga varsa o kavga ora ile sınırlı kalmıyor ve toplumda insanlar etkileniyorlar ve maalesef istem dışı, irade dışı hareketlere yönelebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç seçim çalışmaları kapsamında Bursa'da Güldeste Özkevser Vakfı'nı ziyaret etti, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

“Adalet Bakanımız açıkladı, 'çılgınlık olur, böyle şey olur mu?' demiş”

Bülent Arınç, Twitter fenomeni Fuatavni tarafından ortaya atılan 'bazı medya kurumlarına el konulacağı ve 200 kişiye yakın kimsenin tutuklanacağı' yönündeki iddialar hakkındaki ise şunları dile getirdi: "Adalet Bakanımıza sormuşlar 'bu çılgınlık olur' demiş. Hiç bir hukuk dışılığa hükumetimiz izin vermez. Bu konu üzerinde spekülasyon yapmak Fuat Avni'lerin işi. Kimse bu spekülasyonlara kanmasın, bunun üzerinde seçime yönelik her hangi bir yoruma, her hangi bir tedirginliğe yol açmasın. Hukuk dışında hiçbir işe hükümetimiz izin vermez, yargının de buna alet olacağını sanmıyorum."

‘Türkiye cinnet hali yaşıyor’

Bülent Arınç, "Siyasette üslup oldukça sertleşti?" şeklinde ki bir hatırlatma üzerine ise önce; "Genel soruyorsun, kim ne konuştu, kim ne kadar sertleşti bende ona göre cevap vereyim. Kim ne demiş, ne yapmış nasıl sertleşmiş? Her halde beni kastetmiyorsun, ben yumuşak huyla insanım." karşılığını verdi. Ardından şunları aktardı: "Arkadaşlar 'uslubu beyan aynıyla insandır'. derler. Tabi seçim meydanları kitleleri coşturmaya, istikametlerini kesinleştirmeye, kararlılıklarının artırmaya yönelik konuşmaların yapıldığı yerlerdir. Burada coşku olur, burada heyecan olur, biraz eleştiri polemik, birazda öfke olur. Her şeyin azı karardır, çoğu zarardır. Üsluplarımız en ağır eleştiriyi yapabilecek kadar olabilmeli, ama hiçbir zaman hakarete, küçültücü olmaya ve insanları aşağılamaya ve onlarla alay etmeye yönelmemelidir. Çünkü bu kadar aşırı sertlik, veya aşırı konuşma hakaret, yönlendirme, tahrik etme olursa bu sadece liderler ve siyasetçiler arasında kalmaz, sokağa da yansır vatandaşlara da yansır. Türkiye şimdi böyle bir cinnetin içinde maalesef. Tartışma yok artık; eline levyeyi alan kafaya indiriyor, eline bıçağı alan saldırıyor, eline tabancayı geçiren, pompalıyı alan birbirinin üzerine boşaltıyor. Bu bir cinnet halidir. Ben bir siyasetçi olarak vardığım sonuç nerede kavga varsa o kavga ora ile sınırlı kalmıyor ve toplumda insanlar etkileniyorlar ve maalesef istem dışı, irade dışı hareketlere yönelebiliyorlar. Daha on gün evvel canımız kardeşimiz Cüneyt Yıldız'ı kaybettik. Yani inanınız adlı tıpa gönderilse bazı insanların şuurlarını kaybettikleri ortaya çıkar, Yumuşatmaya mecburuz, insanların hem davranışları, hem üslupları, hem özel hayatları mutedil olmalıdır. Mutedil olacağız, sadece siyasetçiler değil, siyasetçiler ipin ucunu çoğu zaman kaçırabiliyor."