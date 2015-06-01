Fuat Avni: Medya, emniyet ve yargı mensuplarının da olduğu yaklaşık 200 kişi gözaltına alınacak!

17-25 Aralık operasyonu sonrasında attığı tweetlerle birçok operasyonu önceden bilerek fenomen olan Twitter hesabı Fuat Avni, 19 Ocak 2014'te Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larında bulunan silah ile mühimmatın fotoğraflarını yayımladığı gerekçesiyle hakkında terör soruşturması başlatılan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bedelini ağır ödeyecek, öyle bırakmam onu" sözleriyle tehdit ettiği Cumhuriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar başta olmak üzere aralarında medya, emniyet, adli tıp kurumu ve yargı mensuplarının da olduğu yaklaşık 200 kişi gözaltına alınacağını iddia etti.

Fuat Avni'nin iddiasına göre, gözaltına alınacak gazeteciler arasında Ekrem Dumanlı, Nazlı Ilıcak, Yasemin Çongar, Ahmet Altan gibi önemli isimler de var.

Fuat Avni'nin Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

1. Yezid ve avaneleri, büyük bir istilaya hazırlanıyor. Seçim öncesi ellerinde kalan son kozları oynamaya karar verdiler.

2. IŞİD’e gönderilen silahların gündeme gelmesi Yezid’i fena halde sarstı. Lahey’den korktuğu kadar Allah’tan korkmuyor.

3. 'Savcısıyım' dediği ne kadar dava varsa 'avukatı' oldu. Artık değiştireceği gömlek de kalmadı.

4. Oluşan sandık duyarlılığından dolayı oy hırsızlığından beklediğini alamamaktan endişe eden Yezid, koalisyon ihtimalinden korkuyor.

5. Koalisyon durumunda operasyon yaptıramayacağı endişesiyle seçim öncesi bütün dosyaları operasyona dönüştürme emri verdi.

6. Hazırlanan kumpaslar bir torbada toplandı. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, H.Dink, Devrimci Karargah, Selam-Tevhid, Tahşiye, Şike davası.

7. Aralarında medya, emniyet, adli tıp kurumu ve yargı mensuplarının da olduğu yaklaşık 200 kişi gözaltına alınacak.

8. Öğrenebildiğim isimler. Gazeteciler:

E. Dumanlı, Faruk Mercan, Bülent Keneş, Kerim Balcı, Celil Sağır, Adem Yavuz Arslan.

9. Gazeteciler:

Nazlı Ilıcak, Emre Uslu, Yasemin Çongar, Ahmet Altan, Can Dündar

10. Tutuklu olan polislerin onemli bir kismı da dahil 50'ye yakın polisle birlikte yargı’dan; Zekeriya Öz, Nuri Ahmet Saraç, Cihan Kansız,

11. Yargı'dan:

Muammer Akkaş, Ercan Şafak, Süleyman Pehlivan, Bilal Bayraktar, Ömer Solmaz, Mehmet Berk

12. Adli Tıp’tan:

Lokman Başer, Bülent Ünal, Mehmet Akın, Eyüp Kandemir, Gürol Berber, Bülent Özata, İsmail Çakır.

13. Adli Tıp'tan: Burak Akoğuz, Erdem Alpaslan, Orhan Pamuk

14. Operasyon listesinde Samanyolu Grubu, Zaman Gazetesi ve Taraf Gazetesi’nin tüzel kişilikleri de var.

15. Operasyon dosyalarının şikayetçileri de Çetin Doğan, İlker Başbuğ, Dursun Çiçek, Sinan Aygün, Kemal Alemdaroğlu, Kemal Kerinçsiz

16. Operasyon önündeki tek engel şimdilik Davutoğlu. Operasyonun seçim öncesi başına dert olacağını düşünüyor.

17. Yezid, kendisinin yargılanacağından artık emin. Bunu iyi bildiğinden, gitmeden önce son darbeyi indirme derdinde.