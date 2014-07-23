Arınç'tan 'operasyon' açıklaması: Kelepçe, yeri geldiğinde takılmamalıdır

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, KCK\PKK ve Selam-Tevhid terör örgütü soruşturmalarında görev yapan ve yolsuzluk ve rüşveti açığa çıkaran emniyet mensuplarının evlerine düzenlenen baskına ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, “Kelepçe, yeri geldiğinde takılmamalıdır, arkalarından kelepçelenmemelidir, teşhir edilmemelidir ve şimdiden suçlu ilan edilmemelidir" dedi.

Arınç, Elazığ'daki yerel bir televizyonda, yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın gizliliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Arınç şunları söyledi:

'İnsanlar daha suçlu suçsuz olduğu sabit olmadan, yargılama olmadan, kesinlikle suçlu olarak teşhir edilmemelidir. Bir de bunların hepsi kamu görevlisi ise bu kamu görevlilerine karşı her zaman yaptığımız gibi fena muamele, kötü muamele veya insanlık dışı muameleler yapılmamalıdır. Yani kelepçe, yeri geldiğinde takılmamalıdır, arkalarından kelepçelenmemelidir, teşhir edilmemelidir ve şimdiden suçlu ilan edilmemelidir. Soruşturmanın gizliliğinde, güzel bir yargı süreci sonunda bakarsınız beraat ederler, bakarsınız başka suçlar ortaya çıkar ama bunun sonucunu görmeden bu insanlara kesinlikle kötü muamele yapılmamalıdır. Yargının temiz, şeffaf, adaletli bir şekilde tecelli etmesini şahsen temenni ederim.''