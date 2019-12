Arınç'tan köylüye: 'Anasının nikahı...'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, arsası yol yapımı çalışmaları sırasında kamulaştırmaya giden Manisa köylüsüne, “Arsamdan yol geçecek diye fiyatını 5 katına çıkartıp anasının nikahını istemeyin” diye seslendi.



Manisa’nın Saruhanlı İlçesi’ne bağlı Büyükbelen Beldesi’nde düzenlenen 7'nci Geleneksel Zeytin Festivali’ne katılan Bakan Arınç’a Vali Celalettin Güvenç eşlik etti. Arınç, Ak Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Saruhanlı Kaymakamı Kadir Sertel Otçu, Saruhanlı Belediye Başkanı AK Partili Hüseyin Yaralı, Ak Parti Manisa İl Başkanı Abdurrahim Arslan ve İl Genel Meclis Başkanı Dursun Ali Yıldız’ın yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı festivali, Vali Güvenç ile birlikte belde girişinde zeytin fidanı dikerek başlattı. Mehter takımının konseriyle renklenen festivalde engelli bir vatandaş Bülent Arınç’ın yanına yaklaşıp getirdiği hediyeyi sundu. Büyükbelen Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Keyik, “Zeytin diyarı beldemiz bulunmaz, eşsiz zeytinlerin yetiştiği bir yerdir. Özellikle son 10-15 yıldır beldemizde salatalık üretimi de başladı. Yıllık 2 bin 500 ton sofralık zeytin üretimimiz, 3 bin 500 ton da yağ üretimimiz var. Beldemizin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 100 milyon TL civarında” dedi.



Bakan Arınç ise Belen zeytininin Ak Parti döneminde kalitede dünyada ilk üç sıraya giren bir marka haline geleceğini savundu, “Bugün bu festivali bir fırsat bildik ve beldeye geldik. Belen geçmişten bu yana zeytin üretiminde birinci olan beldelerimizden birisidir. Türkiye’de artık Belen’in zeytini ve yağı daha çok tanınmaya başlandı. Akhisar da bu konuda çok başarılıdır. Artık Türkiye’nin her yerinde Belen zeytini bir marka haline gelecek. Bu konuda gerekenlerin hepsi yapılacak. Biz de bunu destekleyeceğiz. Belen’de insanımız daha mutlu olsun diye, daha refah içinde yaşasın diye ne gerekiyorsa yapılacak” diye konuştu.



Saruhanlı ile Büyükbelen Beldesi arasındaki 27 kilometrelik yolun genişletilmesi için Valiliğin bir talebi olduğunu hatırlatan Arınç, “Benden Saruhanlı’dan Belen istikametine gelen bu yolun genişletilmesini istediler. Bu bugünün meselesi değil. Karayolları Bölge Müdürlüğü’ne talimat verildi. 2010 yılı içinde bu yol iki şerit haline gelecek. Bunun sözünü veriyorum. Manisa-Akhisar, Manisa-Turgutlu, Manisa-İzmir yolları da dönemimizde yapıldı. Artık bu yollardan kaymak gibi gelip geçiyoruz. Yol demek ekonomi demek, yol demek medeniyet ve hayat damarları demektir. Yol bizim iktidarımızın yaptığı en birinci iş olmuştur. Bizim yol yapabilmemiz için kamulaştırma işlemlerinde bize yardımcı olun. Açıl susam açılla biz bu yolları yapamayız” dedi.



Arınç, kamulaştırmada ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgularken, “Yol yapımında kamulaştırma sıkıntısı yaşanmaması için arsa sahipleri bire beş istemesinler. Arsamdan yol geçecek diye fiyatını beş katına çıkartıp anasının nikahını istemeyin” diye konuştu.



Fatih Sultan Mehmet’den örnek veren Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Fatih Sultan Mehmet de İstanbul’a giderken, ona ‘Geri dön, senden önce şu kadar kişi bu surlarda can verdi, şu kadar kişi burayı fethetmek isterken başarısız oldu’ dediler. Ama Fatih onlara, ‘Bizim yapacaklarımızı kimse hayal edemez’ demişti. İşte biz de bu düsturla hareket ediyoruz. Bu yolları da gereken hizmetleri de yapacağız. Canla başla çalışarak gereken her şeyi yapacağız” dedi.



Festivalin sonunda Domat, Trilye, Edremit ve Çelebi cinsi zeytin dalında yapılan yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi. Domat cinsinde Mehmet Sert, Trilye cinsinde Hüseyin Sayar, Edremit cinsinde Mehmet Ünal ve Çelebi cinsinde ise Şeref Ergüven’in ürünleri birinciliği elde etti. Dereceye girenlere ödül olarak protokol tarafından altın ve tarım malzemeleri hediye edildi.