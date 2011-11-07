-Arınç'tan Kılıçdaroğlu'na soru BURSA (A.A) - 07.11.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Kılıçdaroğlu konuşmasında dedi ki; 'Bu cumhuriyettir, bunu Erciş'te de Van'da da kutlamalıyız.' Be hey Kılıçdaroğlu, madem bunu söylüyorsun da kendin niye yapmadın?'' diye sordu. Arınç, AK Parti Bursa İl Teşkilatı tarafından Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın depremin yoğun üzüntüsü nedeniyle belli ölçülerde kutlandığını anımsattı. Arınç, 19 Ağustos'taki deprem felaketi sebebiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 26 Ağustos Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümünün kutlamasız yapıldığını kaydetti. Bunu ilk kez kendilerinin düşünmediğini vurgulayan Arınç, şöyle konuştu: ''Demek ki zamanı geldiğinde hükümetler, halkın hissiyatını dikkate alarak belli törenlerin dışındakilere müsaade etmemişler. CHP sadece cumhuriyeti ama demokrasisiz bir cumhuriyeti, demokrasiyle taçlanmayan bir cumhuriyeti, cumhursuz cumhuriyeti, halkın dışında belli zamanlara münhasır bir cumhuriyet anlayışını 10. Yıl Marşları'yla kutlamayı adet edindiği için yine adetinden uzak kalmadı. Alışmışlar, deprem de olsa bir başka şey de olsa yine istediklerini yapacaklar. Ben onları samimiyete davet ettim. Kılıçdaroğlu konuşmasında dedi ki; 'Bu cumhuriyettir, bunu Erciş'te de Van'da da kutlamalıyız. Be hey Kılıçdaroğlu, madem bunu söylüyorsun da kendin niye yapmadın? İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde kutlayacağına Van'a gidip yapsaydın da senin samimiyetini bizzat görmüş olsaydık. Bursa'nın bir caddesinde yürümek yerine Erciş niye aklına gelmedi? Gideydin orada, yanında 3 kişi bulur muydun bilmiyorum ama en azından sözünü yerine getirmiş olurdun.'' ''Hangi birimiz 'cumhuriyet' kelimesine, mefhumuna karşı çıkabiliriz?'' diyen Arınç, sözlerine şöyle devam etti: ''En faziletli bir rejime, cumhurun kendi adına ülke yönetiminde söz sahibi olmasına hangi AK Partili karşı çıkabilir? Cumhuriyeti ilan eden başta büyük Atatürk olmak üzere, birinci Meclis'in, ikinci Meclis'in milletvekillerine ve Cumhuriyet'in tek sahibi olan aziz milletimize hangi AK Partili karşı çıkabilir? İstismar ve demagojiyle Cumhuriyet kutlaması yapanlara biz şunu söyleyelim; biz Cumhuriyet'in gerçek manasını ve mevhumunu biliyoruz. O yüzden Cumhurbaşkanı denen kişinin cumhur tarafından seçilmesine AK Parti karar verdi, millet karar verdi. İnşallah ömrümüz olursa şu kadar yıl sonra... Süresini söylemeyeyim şimdi, 'şu tarihte olacak' derler. Şu kadar zaman sonra bu millet sandığa gidecek ve inşallah gül gibi lale gibi sümbül gibi cumhurbaşkanlarını seçecek. '' Arınç, salondaki AK Parti 23. Dönem Bursa milletvekillerinden Ali Kul'a seslenerek, ''Ali hocam bak sadece gül gibi demedim ha. Sümbülleri, laleleri ekledim, ne olur ne olmaz. Millet başka şeyden hava kapmasın'' diye konuştu. Arınç, ''Allah'ın izniyle seçeceğiz. Bu millet seçecek. Evet güzel günler yakın. 'Güzel günler göreceğiz çocuklar, güneşli güzel günler'. Bunları ta 2007'de cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında söylemiştim, birileri huylanmıştı. 'Ne demek istiyor bu? diye. Bir bir çıkıyor hamd olsun. Güneşli güzel günler geliyor'' dedi.