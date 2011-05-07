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Politika

ARINÇ'TAN GAZETECİYE: ''O ADAMIN İSMİNİ ANMA''  BURSA (A.A)

07 Mayıs 2011 13:21

-ARINÇ'TAN GAZETECİYE: ''O ADAMIN İSMİNİ ANMA''  BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın, internet sitelerine de yansıyan sözleriyle ilgili soru yönelten gazeteciye, ''O adamın ismini anarak başlama bu sabah'' dedi.  Arınç, Birlik Vakfı Bursa Şubesince verilen kahvaltı öncesinde bir gazetecinin soru yöneltmek istemesi üzerine, ''Dün akşamki sorudan başlamayacaksınız inşallah'' diye konuştu.   Gazeteciden ''Evet, efendim'' yanıtını alan Arınç, ''Başlama. O adamın ismini anarak başlama bu sabah. Bu sabah, güzel bir sabah. Birlik Vakfında kahvaltımız olacak, güzel bir soruyla başlayın, isterseniz Hıdırellez ile'' dedi.  Arınç, gazetecinin ''Ben yine de sormak istiyorum'' demesi üzerine, ''Güne güzel başlayalım'' diye konuştu. Başka bir gazetecinin, ''Bugün gazetelerin manşetlerinde bu konu var'' hatırlatmasına karşılık Arınç, ''Ne var? Hıdırellez kutlamaları mı? Bütün gün beraberiz'' dedi.

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