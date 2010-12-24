-ARINÇ'TAN FELÇLİ VATANDAŞA AKÜLÜ ARABA MANİSA (A.A) - 23.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 33 yıldır felçli olan Ayten Akdoğan'a, Manisa İl Özel İdaresi tarafından alınan akülü arabayı teslim etti. Arınç, annesi Hüsniye Akdoğan ile yaşayan Ayten Akdoğan'ı (50) Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti. Akdoğan, Arınç'tan teslim aldığı akülü arabanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, artık rahatça dolaşabileceğini söyledi. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Arınç, Hüsniye Akdoğan'a fincan, Ayten Akdoğan'a ise kitap hediye etti. Ziyarette, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Basın-Yayın Enformasyon İzmir İl Müdürü Selçuk Özdağ, İl Genel Meclisi Başkanı Dursun Ali Yıldız, AK Parti Manisa İl Başkanı Abdurrahim Arslan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Selami Katran da hazır bulundu. 33 yıl önce kaza kurşunu ile felç olan Ayten Akdoğan'ın ağabeyi Yıldırım Akdoğan'ın da 1979 yılında cinayete kurban gittiği öğrenildi.