Arınç'tan erken seçim yorumu: Halk niye karar değiştirsin?

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, koalisyon ve erken seçim tartışmaları ile igili "Halk bir ay önce verdiği kararı, bir ay sonra niye değiştirsin, neden değiştirsin, nasıl bir ihtiyaç var buna bakmak gerekir" dedi.

Düzce'deki Akçakoca Merkez Camisi'nde cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Arınç, "258 milletvekili ve yüzde 41 oy bunu gösteriyor. 'Efendim bugünden yarına seçime gidelim' yok böyle bir şey. Nasıl bir ihtiyaç var buna bakmak gerekir" diye konuştu.

Arınç, öncelikli görevlerinin hükümet kurmak olduğunu düşündüklerini vurgulayarak, "Bizim işimiz kolay, herhangi bir partiyle hükümet kurabiliriz. Ama diğer partilerin işi zor, onları üçü bir araya gelmezse hükümet kuramıyorlar. Üçü de bir araya gelmediğine göre bu memleketin sahibini kendimiz olarak görüyoruz, mesuliyeti de kendimizde görüyoruz" diye konuştu.

'Birinci tur görüşmeleri şeffaftı'

Başbakan yardımcısı Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, koalisyon çalışmaları kapsamında birinci tur görüşmelerinin şeffaf bir şekilde tamamladığını söyleyerek "Sayın genel başkanımız, başbakanımız çok iyi niyetli. Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak için temel ilkeler ve prensipler üzerinde hangi partiyle daha çok anlaşılabilirse o partiyle hükümet kurma çalışmasını yürütüyor" ifadesini kullandı.

Birinci tur görüşmelerinde, sadece genel anlamda konuşmalar yapıldığına değinen Arınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İkinci turda ise temel esaslar üzerinde karşılıklı müzakereler yapılacak. Bildiğiniz gibi CHP ile ilgili görevlendirme oldu. MHP ile de temasların devam etmesi kararı alındı. HDP ile ikinci tur görüşmelerinin yapılıp yapılmayacağını şartlar belirleyecek. Ama şu anda iki parti ile görüşmelerin daha da olgunlaşmasını ben ümit ediyorum."

'Kararın gerekçesine bakarız'

Arınç "Anayasa Mahkemesi'nin dershaneler kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesi kararı olduğu için söyleyecek bir şeyimiz yok. Elbette, bu kararın gerekçesi yazıldığı zaman, hangi maddeler hangi gerekçeyle iptal edilmiştir, onlara bakarız. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet olarak gereğini yaparız" dedi. Arınç, ayrıca, ershanelere dair gecikmiş bir karar verildiğini belirterek, karar daha önceden verilseydi gereğinin yapılacağını vurguladı.

Arınç, şu değerlendirmelerde bulundu: "Mahkeme eylül ayına çok az bir zaman kala oy çokluğuyla dershanelerle ilgili hayati bir karar verdi. Anayasa Mahkemesi kararı olduğu için söyleyecek bir şeyimiz yok. Elbette, bu kararın gerekçesi yazıldığı zaman, hangi maddeler hangi gerekçeyle iptal edilmiştir, onlara bakarız. Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümet olarak gereğini yaparız. Hükümet olarak diyorum, şu an sayın Ahmet Davutoğlu Başbakan ve 62. hükümet görev başında. Ancak gereğini yapmak 63. hükümete kalabilir. Çünkü yakın bir zamanda bir hükümet kurulabileceğini düşünüyorum. O yeni hükümet de Anayasa Mahkemesi'nin kararını gördükten sonra, milyonlarca öğrenciyi, onlar kadar annelerini babalarını, bir onlar kadar da öğretmenleri ve özel teşebbüsü ilgilendiren bu konu üzerinde mutlaka gereğini yapacaktır."

Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar sonrasında 'Paralel Yapı'yla ilgili mücadelede yeni bir boyut açılmasını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltilen Bülent Arınç, "Ben öyle düşünmüyorum. Paralel devlet yapılanması ile ilgili konu aynı zamanda hükumetler üstü bir konudur, devletin varlığını ilgilendirir. İsmi ne olursa olsun, kimler bu işi yaparsa yapsın, her hükümet mutlaka bu mücadeleyi yapmak zorundadır" yanıtını verdi.