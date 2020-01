Arınç'tan CHP'ye: Her gün kurultay yapacaklarına miting yapsınlar

T24 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TGRT Haber kanalında katıldığı canlı yayında, CHP'nin salı günü Tandoğan meydanında grup toplama kararından vazgeçtiğini belirterek, grup toplantısının mutlaka Meclis'te yapılması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin, başvurusunu daha sonra ''miting'' olarak değiştirdiğini ifade eden Arınç, bunun doğru olduğunu söyledi.

Bülent Arınç, CHP'nin 12 yıllık zorunlu eğitimi halka anlatmasının çok iyi olacağını dile getirerek, ''Ankara yakınındaki illerde her gün bir miting yapabilirler. Halkla ilişki bakımından faydalı olur. Mesela her gün bir kurultay yapacaklarına, her gün miting yapsınlar. Çünkü siyasi partinin halkla ilişki kurması, o siyasi parti için vazgeçilmezdir'' diye konuştu.

Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda daha sakin görüşülmesini umduğunu dile getiren Arınç, "Meclis Genel Kurulu umarım en iyi yasamayı yapacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Denetimli serbestlik

Yargının hızlandırılması çalışmalarına da değinen Arınç, çalışmalar kapsamında hazırlanan yargı paketinde, cezalarının son bir yılını açık veya yarı açık cezaevlerinde çeken hükümlülerin denetimli serbestlik kapsamında tahliyelerini öngören bir düzenleme yer aldığını ancak bu durumun kesinlikle genel afla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Arınç, bir soru üzerine özel yetkili mahkemeler ya da savcılarla ilgili bir sorun bulunmadığını, sıkıntının ise özel yetkili savcıların yetkilerini aşıp aşmamaları konusunda yaşandığını vurgulayarak, ''Özel yetkili mahkemeler, savcılar en azından bir süre daha devam edecek, devam etmesi lazım'' dedi.

Tutukluluk süreleri

Uzun tutukluluk sürelerinin mevcut düzenlemelerde, kanuna dair bir konu olmadığını, bir kişinin tutuklanması, tahliye edilmesi veya tahliye talebinin reddedilmesinin hakimlerin takdirlerinde olduğunu ifade eden Arınç, "Uzun tutukluluk bizim AİHM'de başımızın derdidir, dolayısıyla hakimlerimizin bu konuda daha duyarlı olması gerekir'' şeklinde konuştu.

Suriye'de kaçırılan Türk gazeteciler

Başbakan Yardımcısı Arınç, Suriye'de kaçırılan Türk gazetecilerden haber olup olmadığına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Resmi ağızlardan teyit edilmiş maalesef haberler yok, daha önce gelen haberler geldi ama arkasından kontrol ettiğimizde aslı çıkmadı.. Şu ana kadar talep ettiğimiz net, kesin, resmi bir ağızdan netice alamadık ama kendi kaynaklarımızdan çözebildiğimiz kadarıyla hayattadırlar, sağ salim ülkeye geleceklerdir'' yanıtını verdi.

Arınç, Suriye'de meydana gelen olaylara ilişkin de, "'Biz, Suriye'ye dışarıdan müdahale olmasına razı değiliz, Suriye'nin kendi iç dinamikleriyle bu meseleyi çözmesini bekliyoruz'' şeklinde konuştu.

Terör mağdurlarına 3 katrilyondan fazla tazminat

Terör kurbanı sivillerin şehit sayılması konusunu son grup toplantısında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığını anımsatan Arınç, "Şehitlik dini bir kavramdır. Ama bu dini kavrama bir hukuki kılıf vermek zorundayız. Terörle mücadelede hayatını kaybedenler de bizim gözümüzde şehittir" dedi.

Arınç, terör mağdurlarına şu ana kadar 3 katrilyondan fazla tazminat ödendiğini de belirtti.