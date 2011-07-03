-ARINÇ'TAN BURSA'DA TEŞEKKÜR TURU BURSA (A.A) - 02.07.2011 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 12 Haziran seçim sonuçları için Bursa'da teşekkür turu atarak, ''Bursamıza inşallah hizmetlerimizle borcumuzu ödeyeceğiz'' dedi. Başbakan Yardımcısı Arınç, Bursa'nın merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Yıldırım, Dikkaldırım, Çekirge, Altıparmak, Atatürk ve Setbaşı, Emirsultan ve Ortayol, Yeşilyayla ve Tezok, Eğitim ve Haşimişcan caddelerinde, onlarca aracın katılımıyla 12 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili teşekkür turu attı. Haşimişcan Caddesi'ndeki partisinin İl Başkanlığı önünde gazetecilere açıklama yapan Arınç, seçimlerden sonra son olarak mazbataları almak için Bursa'ya geldiklerini, daha sonra diğer milletvekilleriyle ant içme törenine katıldıklarını anımsattı. Arınç, AK Parti Bursa milletvekillerinin eksiksiz ant içme görevini yerine getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Bugün de Bursa'da halkımıza teşekkür etmek için 4 grup halinde milletvekili arkadaşlarımız bütün ilçelerimizi ziyaret etti. Ben de merkez ziyaretlerine katıldım, sizlerle birlikte oldum. Nilüfer, Yıldırım ve Osmangazi ilçemizin mahallelerini, caddelerini, teşekkür etmek, selamlamak amacıyla ziyaret ettik. Seçim sonuçları hepimizi çok sevindirdi. Burada seçim akşamı da yaptığımız konuşmada ifade etmiştim, Bursa'da oy oranımız yüzde 54'ü buldu, 900 bine yakın oy aldık. Bütün ilçelerimizde AK Parti olarak birinci çıktık ve 11 milletvekili mazbatalarımızı aldık. Bu yüzden Bursa halkına, AK Partimize gösterdiği destekten, teveccühten dolayı teşekkürlerimizi sunmuştuk, bugün de ilçelerimizi ziyaret ederek, bu teşekkürlerimizi tekrar ifade etme imkanını bulduk. Bursamıza inşallah hizmetlerimizle borcumuzu ödeyeceğiz. Bütün milletvekili arkadaşlarım, büyük bir bilinçle, gayretle, azimle, Bursamız, ilçelerimiz, köylerimiz, kasabalarımız, beldelerimizin geleceği için el ele çalışma yapacaklar.'' Parlamentoda, 4 Temmuz Pazartesi günü meclis başkanlığı seçiminin yapılacağını anımsatan Arınç, şöyle devam etti: ''Bu seçime AK Parti adına şu ana kadar Sayın Ankara Milletvekilimiz Cemil Çiçek Bey katılacaklar ve umuyoruz ki pazartesi günü en geç üçüncü turda meclis başkanımız seçilmiş olacak. Daha sonra hükümet programımız okunacak. Program üzerine görüşmeler yapılacak ve hafta sonunda da güven oylamasıyla yeni AK Parti hükümeti parlamentodan güven oyu almış olarak, hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek.''