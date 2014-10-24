Arınç'tan Beşiktaş cevabı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Arınç, dün akşam Beşiktaş'ın Partizan karşısında aldığı 4-0'lık galibiyeti soran bir gazeteciye '' 7 yaşından beri Beşiktaşlı olan bir Başbakan Yardımcısına sorulabilecek en iyi soru budur'' yanıtını verdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Arınç'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Öcalan’a sekreterya

Oraya giden kişilerin Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini biliyoruz. Yakınları için izne ihtiyaç yok. Oraya gitmek isteyenler dilekçe veriyor, bakanlık değerlendiriyor. Bundan sonra gidecek kişiler değişebilir, profil değişebilir. Bu gidecek kişilerle sekreterya ayrı şeyler. Sekretarya ile biz çalışma arkadaşlarımızı anlıyoruz. Bu bugünkü bakanlıktaki çalışma arkadaşlarımızdan farklı bir şey. Adadaki koşullar farklı. Buldan ve bazı isimlerin sanırım sekreterya konusunda kendilerini görevlendirmiş kabul ettiklerini anlıyoruz. Böyle bir şey yok. Bundan sonra gidecekler arasında yer almayabilirler, devam ederler ya da farklı kişiler gidebilir.

Hükümetimiz yanlış anlamayı sonlandırmak için Başbakanımız kesin bir çizgiyi belirtmiştir. Çözül süreci ayrıdır, kamu düzeni ayrı bir konudur. Hayır ikisi ayrıdır. Çözüm süreci siyasi bir süreçtir.

(PYD terörist bir örgüt mü? Yardım için ne diyeceksiniz? sorusuna) Meclis Başkanlığı yaptım, iç tüzükte istişare amaçlı soru sorulamaz deniyor. İlla bir cevap istiyorsanız, dünkü konuşmamda bulabilirsiniz.

Beşiktaş’ın galibiyeti

(Beşiktaş'ın Partizan galibiyetini soran bir gazeteciye) 7 yaşından beri Beşiktaşlı olan bir Başbakan Yardımcısına sorulabilecek en iyi soru budur.

Maçı izleyemedim ama gazetelere baktım, muhteşem oynamışlar. 4-0 harika bir sonuç.Trabzonspor’da güzel bir galibeyet almış, tebrik ederim. Umarım çözüm sürecine katkısı olur.