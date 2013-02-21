Arınç'tan BDP'ye 'etnik kimliğe dayalı siyaset' uyarısı

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Sinop ve Samsun'daki linç girişimlerinin ardından BDP'ye yönelik ''Sinop ve Samsun'da yaşanan olaylar, etnik kimliğe dayalı siyasetin faydalı olmadığını göstermiştir'' dedi.

Saraybosna'da gazetecileirn sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, BDP'li milletvekillerinin İmralı'ya gidecek olmasının sürecin devam ettiğini gösterdiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

''Biz sonucundan ümitliyiz, büyük bir cesaretle ve her türlü riski alarak terörün bitirilebileceği noktaya kadar bu çalışmamızı özgüvenle yürütüyoruz. Kim ne derse desin, yapıcı eleştirilerden istifade ederiz ama yıkıcı eleştirilere de kamuoyu gereken dersi verecektir. Süreç hukuk, yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde yürüyor. Sonucundan ümitli olmak bizim hakkımız.''

Arınç, BDP milletvekillerinin Karadeniz gezisinde çıkan olaylara ilişkin olarak ''Türkiye'nin neresini amaçlarlarsa amaçlasınlar, her yerde toplantı yapma, düşüncelerini açıklama hakları vardır. Bunun önüne hiç kimse set çekemez, gösteri yapamaz veya bunu kısıtlayacak davranışlar içinde bulunamaz. Bu temel haktır'' dedi.

BDP'lilerin Samsun ve Sinop ziyaretlerinde yaşanan olaylara ilişkin, BDP'li siyasetçilere uyarıda bulunmak istediğini de belirten Arınç, ''Bu olay size şunu gösteriyor olmalı. Bugüne kadar yaptığınız etnik kimliğe dayalı siyaset faydalı olmamıştır. Türkiye'nin belli bölgesinde bu bölgenin insanlara yönelik siyasetiniz doğru olmamıştır. Bugüne kadar yaptığınız tahrik edici siyaset, çevrenizdeki insanları şiddete yönelten, silaha yönelten siyasetiniz doğru olmamıştır. İşte buna tepki olarak sadece Karadeniz bölgesinde değil başka yerlerde aynı tepkiyi görebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

''Bu illerin valileri, emniyet müdürleri güvenliği sağlamakla görevli olan insanlar umarım ki bir ihmalin içerisinde olmamıştır. Dolayısıyla çok daha güçlü tedbirler alınmalı ve bu hakları kısıtlamak isteyenlere hiçbir şekilde izin verilmemeli.''

28 Şubat Soruşturması

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 28 Şubat Soruşturması ile ilgili olarak, ''Bin yıl sürecek demişlerdi çok şükür 10 yıl bile sürmedi'' dedi.

10 yıl sonra artık 28 Şubat'a yol açan insanların bırakın yargılanmayı, artık sokağa çıkıp onu savunacak noktada bile olmadıklarını belirten Arınç, ''Dolayısıyla siyasetin üzerine bir karabasan gibi çökmüş olan 28 Şubat sürecinin yol açtığı tahribatın tamir edilmesi gerekir. 10 yıllık hükümetimiz sürecinde yapılanların her biri 28 Şubat'ta giydirilmek istenilen o gömleğin paramparça edildiğini gösteriyor'' ifadelerini kullandı.