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Politika

Arınç'tan BDP'ye: Aklınızı başınıza alın

Arınç, "Üzüntü ifade eden bir konuşmayı bile duymadım. Aysel Tuğluk'un sözlerini şiddetle kınıyorum" dedi.

06 Mayıs 2011 03:00

T24 - Başbakanlık konvoyuna kurulan pusuyla ilgili BDP'den en ufak bir açıklama gelmediğini söyleyen Başbakan Yardımcısı Arınç, "Üzüntü ifade eden bir konuşmayı bile duymadım. Aysel Tuğluk'un sözlerini şiddetle kınıyorum" dedi.


Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, gazetecilerin Aysel Tuğluk'un dünkü açıklamaları ve Başbakanlık konvoyuna Kastamonu'da düzenlenen saldırıyla ilgili sorularını yanıtladı.


Gazetecilerin Tuğluk'un 'Kötü şeyler olacak' sözlerini hatırlatması üzerine Arınç, şöyle konuştu:


"Aysel Tuğluk'un çok yanlış, şiddete yönlendiren konuşmaları ve düşünceleri kamuoyu tarafından değerlendirilmektedir. Konuşmayı şahsen çok yanlış buluyorum. Kürtleriyle Türkleriyle bir arada yaşayan toplumumuzun bu düşünceleri nefretle kınadığını biliyorum.


Ilgaz'daki bu çirkin ve lanetli saldırıyı PKK örgütü üstlendi. Telefon dinlemelerinde bu olayı bir başarı gibi gösteren, arkasının geleceğini söyleyen ve bundan sonraki tek hedefin AK Parti olacağını dile getiren konuşmalar var.


Ne yazıktır ki, BDP'li siyasilerden bırakın güçlü bir kınama gelmesini, üzüntü ifade eden bir konuşmayı bile duymadım. Böyle bir acı yürekleri dağlamışken YSK kararını bahane ederek AK Parti bürolarına saldırıyorlar. Söylenenleri nefretle dinliyor ve yapılanları elbette izliyoruz. Özellikle bağımsız milletvekili olmuş ve Meclis'e gelerek 72 milyon insanın sorunlarını çözme noktasında yemin edecek bir parlamanter adayının böyle bir konuşma yapmasını şiddetle kınıyorum.


Akıllarını başlarına alsınlar, yol yakınken seçime gidilen şu 40 günlük süreçte ülkeyi gerginliğe götürecek adımlardan süratle vazgeçsinler. Sivil itaatsizlik yapacaklarını söyleyenlerin şiddetin her türlüsüne başvurmaları kendi kendilerini yalanlamaktan başka bir şey değildir."



Demirel'i dikkate almıyorum


Bülent Arınç, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e de yanıt verdi: "Demirel'in açıklamalarını önemsemeyen dikkate almayan bir insanım."

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