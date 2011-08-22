-Arınç'tan bayram müjdesi ANKARA (A.A) - 22.08.2011 - Hükümet Sözcüsü, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kamu çalışanlarının 29 Ağustos pazartesi günü yarım gün ve 2 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Bakan Arınç, Başbakanlık Yeni Bina'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, kamuoyunun bayram tatilini merak ettiğini belirterek, bu çerçevede kamu çalışanlarının 29 Ağustos pazartesi günü yarım gün ve 2 Eylül Cuma günü tam gün idari izinli sayılacağını söyledi. -''Kaddafi adalete teslim olmalı''- Libya'da yaşanan gelişmelere de değinen Arınç, Türkiye'deki Libya Büyükelçiliği'ne Libya Geçiş Konseyi bayrağının çekildiğini anımsatarak şunları söyledi: ''Libya Ulusal Geçiş Konseyine bağlı birliklerin Trablus'ta kontrolü ele geçirmiş olması, Libya halkının haklı ve meşru taleplerinin gerçekleşmesi bakımından tarihi bir dönüm noktasına gelindiğini göstermektedir. Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'ni Libya'nın meşru temsilcisi olarak tanımıştır Türkiye... Trablus'un düşmesiyle Libya halkının özlemini çektiği özgürlük, adalet ve demokrasiye erişim doğrultusunda da yolun sonuna gelmiş olmasından Türkiye büyük bir memnuniyet duymaktadır. Bundan sonraki sürecin düzenli ve barışçı bir şekilde yürütülmesi ve anayasal demokrasinin tesisi ile taçlandırılmasını teminen gerekli adımların atılması kilit önem taşımaktadır. Türkiye Libya'daki siyasi değişim ve dönüşüm sürecinin her aşamasında ülkenin birlik ve beraberliğinin egemenlik ve bağımsızlığının, fiziki, siyasi ve kurumsal alt yapısının korunmasının atfettiği önemi vurgulamıştır. Tüm bu hususlarda baştan beri özverili ve yapıcı tutum sergileyen başkan Mustafa Abdulcelil liderliğindeki Libya Ulusal Geçiş Konseyi'nin, geçiş sürecini başarıyla tamamlayacağından eminiz. Türkiye, bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da konseyin Libya halkının meşru taleplerinin yerine getirilmesi yönünde atacağı adımlara tam destek vermeyi sürdürecektir. Türkiye, Uluslararası Temas Grubu Dönem Başkanı olarak uluslararası toplumun geçiş döneminde de Libya halkıyla birlikte gerekli tedbirleri alması için harekete geçmiştir. Bu geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için Muammer Kaddafi'nin derhal adalete teslim olmasını bekliyoruz.''